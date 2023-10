Végre megérkezett a legújabb Elvis film előzetese: szívfacsaró részletek derülnek ki Priscilláról

Amikor tavaly megérkezett az Elvis film Austin Butler főszereplésével, szinte azonnal beleszerettünk a színészbe, na meg persze rögtön magunkénak éreztük az 50-es és 60-as évek életérzését.



Akkor még nem is sejtettük, hogy egy évvel később egy újabb Elvis-mozi érkezik, csak ezúttal nem Austin Butler, hanem Jacob Elordi fogja megszemélyesíteni a rock and roll királyát. Ennek a filmnek a középpontjában viszont kivételesen nem Elvis van, hanem gyönyörű felesége, Priscilla Presley (Cailee Spaeny). Sofia Coppola alkotásában ugyanis végre megismerhetjük a két egykori szerelmest egy női szemszögből is, ami az előzetes alapján nem csupán sok örömteli pillanatból, de rengeteg szenvedésből is állt:

A történet akkor kezdődik, amikor Priscilla 14 évesen találkozik és azonnal beleszeret Elvisbe, és bár látszik, hogy valóban szerették egymást, az előzetes egy pontján megszakad a szívünk, Priscilla ugyanis ezt mondja:



„Szeretnék egy saját életet!”



A képkockák alapján Priscilla élete egyáltalán nem volt könnyű Elvis mellett, és rengeteg dolgot kellett elviselnie, és csak azért tartott ki sokáig, mert mindennél jobban szerette férjét.



Ha pedig amiatt aggódnál, hogy a film túlságosan elrugaszkodik a valóságtól, akkor van egy szuper hírünk, ugyanis maga Priscilla Presley volt az executive producer, a történet pedig az Elvis és Én című önéletrajzi könyve alapján készült, így egy dolog biztos; nem fognak minket átverni!



Mi már alig várjuk a november harmadikai premiert!



