Először kapták lencsevégre Katalin hercegnét, mióta megműtötték és eltűnt a világ szeme elől

Mint ismeretes, a walesi hercegnének hasi műtéte volt, ami miatt 13 napig tartózkodott egy magánkórházban, és azóta sem mutatkozott nyilvánosság előtt, hogy a lehető legjobban és leggyorsabban regenerálódjon a szervezete.

Most azonban néhány szemfüles fotósnak sikerült lencsevégre kapnia Katalin hercegnét, akit Windsorban láttak egy autóban, amit az édesanyja, Carole Middleton vezetett. A fotókon sötét kabátot és napszemüveget viselt, és bár nehéz bármit is kijelenteni, azt már tudni, hogy sokkal jobban van, mint hetekkel ezelőtt. Ettől függetlenül valószínű nincs esély arra, hogy a húsvéti ünnepek előtt visszatérjen közszolgálati feladataihoz. Ezt előző héten Katalin szóvívője is megerősítette, aki hozzátette:

A Kensington-palota csak akkor fog friss információkat közölni, ha fontos lesz.

Katalin hercegnét 13 napos kórházi tartózkodás után január 29-én engedték haza a londoni klinikáról. A Kensington-palota közleményben nyilatkozott ezt követően:

A walesi hercegné hazatért Windsorba, hogy folytassa a műtét utáni felépülését. Illetve a herceg és a hercegné szeretnének köszönetet mondani a The London Clinic egész csapatának, különösen az elkötelezett ápolószemélyzetnek az általuk nyújtott ellátásért.

Reméljük hamarosan újra láthatjuk mosolyogni a szépséges hercegnét, akiért egy egész világ rajong.

