A legfontosabb számukra az első perctől kezdve az volt, hogy mindig egybehangzóan hozzák meg a döntéseket, így elkerülve az „anya/apa azt mondta” szituációkat. A The Sun magazinnak a család egyik közeli forrása most elárulta, hogy két nagyon fontos szabályt hoztak a gyerekneveléssel kapcsolatban, amihez első gyermekük születése óta tartják is magukat. Az egyik, hogy a házban nincs üvöltözés, se egy hangos szó, a másik pedig, hogy sosem feküdhetnek le dühösen. Vilmos és Katalin arra nevelik a gyerekeket, hogy mindig beszéljenek az érzéseikről, hogy sose maradjon bennük semmi, ami nyomasztaná őket, azaz mindig, mindent meg kell beszélniük.

A gyerekeket arra ösztönzik, hogy beszéljenek az érzéseikről, legyen szó az iskolai tantárgyakról, az úszóórákról, egy trükkös balett lépésről, egy kihagyott teniszversenyről, vagy a tévében látott éhező gyermekekről.

Bár eddig sem igazán tudtuk elképzelni, hogy Vilmos és Katalin akárcsak felemelje a hangját, amikor egymással beszélnek, de a forrás megerősítette, hogy a szabály természetesen a szülőkkel kezdődik, és a példamutató magatartásukkal.

Az nem opció, hogy az egyik szülő igent mond, a másik nemet. Szeretnének totálisan közös véleményen lenni egy-egy ügyben. A tévét sem nézhetik a gyerekek egész nap, a műsorokat csak előzetes szülői jóváhagyással követhetik.

A következetesség persze nagyon fontos! És lássuk be, ezek a szabályok pont olyanok, amelyekkel bármelyikünk tudna azonosulni...

