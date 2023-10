Az elmúlt 25 év feledésbe merült horrorfilmjei, amiket szinte senki sem látott, pedig érdemes megnézni

Ez többek között a halloween, a mindenszentek és a halottak napja miatt van. Ilyenkor egyfajta belső késztetést érzünk a bekuckózós, rémisztgetős estékhez. Ehhez pedig nemcsak popcorn és meleg pléd dukál, hanem a legjobb horrorfilmek is. Előkerülnek a klasszikus és a népszerű horror alkotások, mint a Kör, az Átok vagy éppen az Alien filmek.

Ám a műfaj igazi nagy rajongói ezen túl is képesek látni, pontosabban esélyt adni olyan – mások által szinte soha nem látott – filmeknek, amelyek nemcsak történetükben, de minőségükben is egészen mást adnak. Az elmúlt 25 évben sok klisés és összecsapott koppintást láthattunk, de a következő lista garantáltan nem fog csalódást okozni. Ebben ugyanis olyan horrorfilmeket gyűjtöttünk össze, amelyek a maguk stílusában igazi ínyenc különlegességeknek számítanak.

Lássuk, melyek ezek, ideje bekészíteni a popcornt!

A horror időszaka: az elmúlt 25 év horrorfilmjei, amit szinte senki sem látott, pedig érdemes

