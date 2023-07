Az elmúlt 25 év legrosszabb horrorfilmjei, amiken csak nevetni tudunk

Sajnos az elmúlt évek igazán száraz, klisés és kifejezetten vicces horrorfilmeket termeltek ki, ami ahhoz is köthető, hogy egyre kevesebb jó és kreatív ötlet születik meg, ha a műfajról van szó. A jó horrorfilmet ugyanis nem egyszerűen jumpscare-ek, hanem az izgalom, a rejtély, a karakterek és a jól felépített végkifejlet szokta a magasba emelni. A soron következő alkotások azonban rendre csalódást okoztak.



Bár lett volna bennük lehetőség, sajnos a készítők lustasága, vagy a történet kibontatlansága miatt inkább nevetségesnek hatottak, semmit félelmetesnek. Sőt, egy-két alkotás sokak számára inkább idegesítő és rossz. Ezekből válogattuk most ki az elmúlt 25 év leggyatrább és legrosszabb horror alkotásait.



Lássuk, melyek ezek!

Galéria / 7 kép Az elmúlt 25 év legrosszabb horrorfilmjei, amiket csak nevetni tudunk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még több horroros témára vágysz!

Galéria / 6 kép A valaha volt legjobb horrorfilmek, amikben az állatoktól kell félnünk Megnézem a galériát