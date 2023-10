Eljött a változás a vitaminpótlásban: Balogh Levente bemutatta a vitaminbevitel új generációját

Az új gélvitaminok ötletgazdája Balogh Levente, a vállakozó elképzelései alapján egy magyar gyógyszerész társaság fejlesztette ki a készítményt saját szakértőik tapasztalatának segítségével. Ennek az innovációnak nem az a célja, hogy egy sokadik vitaminváltozatot adjon az emberek kezébe, hanem abszolút új időszámítást kezdjen a vitaminpiacon. A Viola termékek alapötletét az ásványvíz inspirálta, az elképzelés az, hogy olyan formában vegyünk be bármilyen fajta vitamint, ami a lehető legközelebb áll a természetességhez.



„Számomra mindig az volt a fontos feladat, hogy a természet adta lehetőségekkel biztosítsam az emberek alapvető igényét, ezért úgy döntöttem, hogy a jövőben 15 millió magyar ember vitaminszükségletét fogom kiszolgálni a víz ihlette Viola vitaminokkal“- mondta Balogh Levente a termékleleplezésen levetített kisfilmben, amit külön erre az alkalomra forgattak.

A termékbemutatón részt vett dr. Tóth Tamás táplálkozási szakértő, a Viola szakmai nagykövete, aki a vitaminszedésről a következőket mondta el: „A vitaminfelszívódás hatékonysága azon múlik, hogyan visszük be a vitaminokat. Míg a kapszulák és tabletták több grammosak, addig a benne lévő vitamin vagy ásványi anyag csak milligrammos mennyiség. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi az, amit a hatóanyagon kívül még megeszünk, ha a tablettákat bevesszük. Ezek segédanyagok, amelyekből jelenleg több mint 10 000 félét ismerünk, és több tucatot vihetünk be a szervezetünkbe egy tablettával, miközben csak azt szeretnénk, ha a D-vitamin és a kalcium hasznosulna. Az adalékanyagok nem feltétlenül segítik a felszívódást, ráadásul az orvosi praxisom alatt már sokszor találkoztam azzal, hogy a segédanyagok intoleranciát váltottak ki, ez a tapasztalat egyre gyakoribb. Egyelőre nem tart ott az orvostudomány, hogy biztosan tudjuk, melyik adalék mivel nem fér össze, és emiatt ezek az anyagok kárt okozhatnak. Alapvető érdekünk, hogy minél kevesebb ilyen adalék kerüljön be a szervezetünkbe. Az általam ismert gyógyhatású készítmények közül a Viola gélvitaminokban van a legkevesebb segédanyag.”

Innováció a vitaminpiacon

Az új termékcsalád forgalmazása másfél éves előkészület után 2023 őszén elindult: október 16-án az ETELE Plaza mozitermében mutatta be Balogh Levente a Viola termékcsalád gyártásáról készült kisfilmet. A sajtóeseményen a jelenlévők megismerhették az új gyártástechnológiát, amellyel a forradalmi gélvitaminok készülnek. A Viola összesen 4 termékkel lép be a vitamin- és étrendkiegésző piacra: Magnézium+B6, C-vitamin, ízületvédő és multivitamin szerepel a palettán, de még idén várható a termékskála bővítése.



Viola Mg+B6 vitamin: szerves forrásból készül, magnézium-citrátot tartalmaz, stressz, izomgörcs, valamint fáradtság ellen javasolt. Viola C-vitamin: csipkebogyót tartalmaz, így természetes formában is benne van a C-vitamin, nem csak a mesterségesen előállított aszkorbinsav, mint a legtöbb piacon lévő termékben. Ez a vitamin kiemelkedő szerepet játszik az immunrendszer erősítésében és a hormonszint optimalizálásában, továbbá a fogak és csontok erősítésében. Viola ízületvédő: a legtöbb konkurens termékkel szemben nem csupán glükozamint és kondroitint tartalmaz, hanem kollagént is, amely hozzájárul a bőrszövet épüléséhez, a porcok rugalmasságához. Viola multivitamin: a szervezetünk számára legfontosabb tíz vitamint tartalmazza, ezek segítik az immunrendszer erősítését.

Vidd magaddal bárhova!

A Viola vitaminok segédanyag- és ízesítésmentesek és a természetben is megtalálható összetevők alkotják. A termékcsalád azzal reformálja meg a vitaminbevitelt, hogy fogyasztóbarát, folyékony géltextúrája révén már a szájnyálkahártyán elindul a felszívódás. A Viola vitamin ideális választás lehet kisgyermekek és idősek számára a könnyű bevétel miatt, ráadásul hígítva is fogyasztható. Akár vízben elkeverve is ihatjuk, és egész nap vihetjük magunkkal munkahelyre, iskolába, kirándulásra vagy edzésre.

Természet ihlette

Balogh Levente a család egyik régi vállalkozására építette az új vitaminmárkáját, ezt továbbfejlesztve és a vitaminfogyasztást megreformálva adott új életetet a cégnek. A vállalkozó hosszú távú tervei között az is szerepel, hogy egész Európával megismerteti az új generációs vitaminokat.

„A Viola termékcsaládot a Vitapress Kft. forgalmazza, amelyet az édesapámtól örököltem, aki azért hozta létre, hogy olyan gyümölcsleveket gyártson, amikben a vitaminok a természetes formájukban megtalálhatóak. Az 1989-ben létrehozott cég neve végre értelmet nyert a Viola gyártásával” – tette még hozzá a a cégtulajdonos Balogh Levente.

