Elektronikus fizetési lehetőséget keres? Itt a QR-kód!

Miért érdemes QR-kódos fizetési lehetőséget biztosítani?

Többek között azért, mert nem kell hozzá még bankkártya sem. Ma már rendkívül elterjedt az okostelefonok használata, amelyet a vásárlók szinte mindig maguknál tartanak. A megfelelő, MNB szabvány szerinti QR-kód olvasására képes mobilbanki alkalmazással – mint például a myRaiffeisen mobilapplikáció – a vásárló egyszerűen leolvassa a telefonjával a pénztárnál létrehozott QR-kódot és rögtön tud fizetni.

Melyek a QR-kódos fizetés előnyei?

A kereskedő számláján maximum öt, a gyakorlatban egy másodpercen belül jóváírásra kerül az összeg a nap 24 órájában, hétvégén is. A kártyatársaságokhoz köthető POS terminálok esetében az átfutási idő 1-2 nap is lehet. A kereskedő csak a sikeres QR-kódos fizetési tranzakciók után fizet, ezen kívül semmilyen rejtett költség nem jelentkezik: nincs bérleti díj, havi fix díj, vagy egyszeri induló összeg, mint egyes termináloknál. A vásárlónak pedig csak akkor merül fel költsége, ha bankjánál az átutalásnak díja van. Megfelel a szabályoknak új eszköz beszerzése nélkül, hiszen akár egy meglévő mobiltelefonra is telepíthető.

Milyen megoldások építhetők ki elfogadói oldalon?

A kereskedő vagy szolgáltató igényeitől függően háromféle fizetési megoldás építhető ki a QR-kód segítségével.

Egy kisboltban, ahol mindent egy személy intéz, ideértve a kassza kezelését is, elegendő lehet a myRaiffeisen mobilapplikációba integrált QR-kódos fizetési megoldás. Ahol már külön pénztáros is van, a Scan&Go alkalmazás lehet a befutó. A mobiltelefonos applikációt a pénztáros tölti le akár saját vagy az üzlet mobiltelefonjára, a QR-kódot és a fizetési visszaigazolást mindössze néhány mozdulattal tudja kezelni. Az applikáció a POS terminálokhoz hasonlóan azonban még nem kommunikál a pénztárgéppel, azaz külön be kell ütni az összeget. A legkomplexebb a RaiPay szolgáltatás, ezzel a megoldással a QR-kód és fizetési kérelem alapú fizetési módok pénztári rendszerhez történő integrációját is kínálja a Raiffeisen Bank.

Hogyan lehet telepíteni a QR-kódos fizetési rendszert?

A Raiffeisen Bank megoldása megfelel a Magyar Nemzeti Bank szigorú előírásainak – így jó alternatívája lehet a kártyás fizetésnek. Bár mindhárom szint alapfeltétele vállalkozói számla nyitása a Raiffeisennél, az első kettőhöz ki sem kell mozdulni: ugyanis az egyéni vállalkozók mellett, egyedülálló lehetőségként most már KKV cégek is - bizonyos árbevételig - teljesen online tudnak számlát nyitni a banknál. További részletek: www.raiffeisen.hu/qrkod és www.raiffeisen.hu/scanandgo