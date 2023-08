Állandóan édesség után sóvárogsz? 5 egészségügyi probléma, amit így jelez a szervezet

Van, aki egyszerűen csak édesszájú és szereti az édességeket. És van, aki tehetetlen az édesség utáni állandó, szinte már beteges sóvárgással és a falási rohamokkal szemben. Ám mielőtt ebbe bárki belenyugodna, mutatunk 5 egészségügyi problémát, amire pont ez a tünet hívja fel a figyelmet.

Krómhiány

Bár a króm nem tartozik a legismertebb ásványi anyagok közé, hiányát egyre gyakrabban hozzák összefüggésbe olyan problémák kialakulásával, mint az inzulinrezisztencia, az ingadozó vércukorszint vagy a fogyásra való képtelenség. Már az enyhe mértékű krómhiány is olyan tüneteket okozhat, mint az édesség utáni sóvárgás vagy a falási rohamok, a magas szénhidráttartalmú ételek (sütemények, keksz, kenyér) utáni vágyakozás. Egy egyszerű vérvétellel te is utánajárhatsz, nem a krómhiány-e a ludas abban, hogy folyamatosan nassolnál.

Magnézium- és/vagy B-vitaminhiány

A folyamatos édesség utáni vágyakozás magnéziumhiányt vagy alacsony B-vitamin szintet is jelezhet. A magnéziumnak egészséges forrásai is vannak bőven, ilyenek a zöld leveles zöldségek, magvak, diófélék, hal, szója és avokádó. Ám annak is megvan a magyarázata, hogy miért pont csokira és nem ezekre az ételekre vágyunk: a csokiban ugyanis még további két összetevő is van: koffein és cukor. Amikor pedig B-vitaminból van kevés a szervezetben, a test könnyen és gyorsan hasznosítható energiaforrást keres, a cukros dolgok pedig pont ezt tudják.

Hormonális és anyagcsere-problémák

Pajzsmirigy-alulműködés, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, illetve policisztás ovárium szindróma (PCOS) is okozhatnak fokozott édesség utáni vágyat. Az édességek utáni sóvárgás a túlságosan alacsony, illetve a hirtelen leeső vércukorszinttel is összefügghet. Ha alacsony a vércukorszintünk, akkor ezen a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban szeretnénk változtatni, vagyis olyan ételeket keresünk, melyek könnyen felhasználható cukrokat tartalmaznak, lehetőleg nagy mennyiségben. A hirtelen szervezetünkbe jutó nagy mennyiségű cukor azonban felboríthatja az inzulinháztartást és a glükózanyagcserét, így a vércukorszint legalább olyan gyorsan lecsökkenhet, mint amennyire gyorsan megemelkedett – ez pedig újraindítja a folyamatot, és az édességek utáni sóvárgást is.

Túlterheltség, stressz

A stressz, különösen a krónikus stressz sokszor késztet arra bennünket, hogy minél cukrosabb és magasabb kalóriatartalmú ételeket fogyasszunk. Közismert, hogy a cukorban és a szénhidrátban gazdag élelmiszerek olyan „boldogsághormonok" termelődését serkentik, mint a szerotonin és a dopamin, melyek segítik az ellazulást és csökkentik a feszültséget, a szorongást. Nem csoda, hogy amikor nehéz napunk van, stresszesek és fáradtak vagyunk, előszeretettel nyúlunk a csokiért vagy más nasiért, melyek könnyű megoldást jelenthetnek az idegességünk elűzésére, ugyanakkor egyáltalán nincsenek jó hatással az alakunkra. Ráadásul minél több cukrot eszel, azaz minél inkább azzal akarod a kedélyállapotodat javítani, annál jobban fogod kívánni.

Kialvatlanság, alvásproblémák

A kevés és/vagy rossz minőségű alvás növeli az ételek iránti sóvárgást, ugyanis két, az étvágyat szabályozó hormon szintjének rendellenes változását vonja maga után. A szervezet zsíranyagcsere szabályozásáért és a jóllakottság-érzésért felelős leptin szintje alváshiány esetén csökken a szervezetben. Az „éhséghormonnak” is nevezett ghrelin szintje pedig akár már egyetlen rossz éjszaka után is nőhet, ezért másnap gyakrabban érezzük magunkat éhesnek, és több energiadús ételt kívánunk.

+1 ok: A túl alacsony szénhidráttartalmú diéták (átlagosan napi 80-100 gramm alatt) egyértelműen fokozzák a cukoréhséget, de a nem megfelelő folyadékbevitel is ugyanúgy fokozhatja az édesség utáni sóvárgást.

Mi lehet a megoldás?

A kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag, változatos táplálkozás bizonyítottan csökkenti az édesség utáni vágyat, mint ahogy az is, ha a főétkezéseink mindig ugyanakkor vannak. A hatékony stresszkezelés, a rendszeres mozgás és kielégítő (azaz megfelelő mennyiségű és minőségű) alvás is sokat segít, hogy megelőzzük a falási rohamokat. Nagyon fontos, hogy ha minden igyekezeted ellenére sem múlik a cukoréhséged, akkor megfelelő vizsgálatokkal és szakember segítségével zárd ki a lehetséges egészségügyi problémákat!

