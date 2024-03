Kulisszatitkok, amiket nem tudtál a Dűne: Második részének forgatásáról: megszólaltak a magyar stáb tagjai

A Dűne: Második rész díszletein, forgatási helyszínein és jelmezein dolgozó magyar szakemberekkel Szirmai Gergely filmkritikus beszélgetett a Pepsi Movies VIP vetítésén, ahol szó esett a kelléktervezés kihívásairól: például arról, hogy a kellékek nagy részét ugyan átadják, és onnantól már nem a gyártó kezeli őket, azonban bizonyos összetettebb, bonyolultabb eszközöknél a gyártó a helyszínen is segít ezeknek a finomításában, beállításában. Az első rész felvételvezetője, Balázs Andris elmesélte, hogy mivel az adottságok, és a különböző engedélyeztetések mellett, az infrastruktúra is kiemelt szempont, ezért számtalan tényezőt figyelembe kellett venni a forgatási helyszínek kiválasztásánál. A jelmeztervező-asszisztensként közreműködő Mojzes Dóra stylist és jelmeztervező pedig elárulta, hogy egyes bonyolultabb, egyedi jelmezeken akár öt különböző szabó is dolgozott, mire elkészül belőlük a tökéletes verzió. (Forrás: Flow PR/ PepsiCo)

Harkonnennek lenni nem egyszerű!

Egyébként képzeld, Stellan Skarsgårdnak 8 (!!!) órát kellett türelmesen várnia arra, hogy Vladimir Harkonnen báróvá formálják őt, és a nap végén 2 órába telt, mire megszabadították őt a karakterétől – pontosabban a közel 40 kilós jelmezétől, a sminkjétől. A színész a forgatások alatt inkább nem ivott semmit és Imodium tablettákat vett be, hogy ne kelljen mosdóba mennie felvétel közben. De nem volt egyszerű dolga Austin Butlernek sem, aki hónapokon át keményen edzett Budapesten, és közel 11 kilónyi izmot szedett fel magára, hogy eljátszhassa Feyd-Rautha Harkonnent – de a hangját is képeznie kellett, hogy jobban hasonlítson a rokonát alakító Stellan Skarsgårdéra. A Dűne: Második rész rendezője, Denis Villeneuve amúgy „egy pszichopata gyilkos, egy olimpiai kardmester, egy kígyó és Mick Jagger keresztezéseként jellemezte” az Austin által életre keltett karaktert, amit casting nélkül osztott a színészre kávézás közben. (Fun fact, hogy Bill Skarsgård és Barry Keoghan, sőt, Harry Styles is a befutók között voltak a Feyd-Rautha Harkonnen szerepéért vívott harcban.)

forrás: Arturo Holmes/GA/Getty Images Austin Butler zseniálisan hozta Feyd-Rautha Harkonnen karakterét a Dűne: Második részben.

Mindennek van határa!

Austin azt mondja, bár korábban, az Elvis című életrajzi film forgatása alatt a method acting, azaz a teljes átlényegülés módszerét alkalmazta, azért Feyd-Rautha kapcsán másképpen döntött. „Tudtam, hogy egészségtelen lenne a családom és a barátaim számára… Szóval tudatosan elhatároztam, hogy határokat szabok magamnak ebben” – nyilatkozta, a rendező pedig viccesen hozzátette, amikor a kamerák nem forogtak, 25-30%-ban maradt csak Austin a karakterében, ami éppen elég volt ahhoz, hogy jelen maradjon és fókuszált legyen, de azért „ne öljön meg senkit a stábból”. Viszont a felvételek alatt mintha csak megszállta volna őt Feyd-Rautha! Austin Butlert egyébként Gary Oldman és Heath Ledger inspirálta a szerepformálásban, a vele kapcsolatba kerülő Lady Margot Fenringet pedig akár Elizabeth Debicki, Eva Green, Amy Adams, Natalie Dormer, Olivia Taylor Dudley és Gwyneth Paltrow eljátszhatták volna, de végül Léa Seydoux kapta meg azt.

forrás: Jeff Spicer/Getty Images Anya Taylor-Joy szerepét a Dűne: Második részben az utolsó pillanatig sikerült titokban tartani!

A meglepetés ereje

Anya Taylor-Joy szerepét viszont egészen a premierig sikerült titokban tartani, ami tulajdonképpen a rendező egyfajta kísérlete volt. „Szerintem Hollywood a legpletykásabb hely a világon, kíváncsi voltam, meddig tudjuk elhallgatni ezt” – vallotta be Denis Villeneuve. „Megcsináltuk. Különleges szövetség volt, Afrikába utaztunk forgatni Anyával, hét lakat alatt őrzött titok volt. Tetszett az elképzelés, hogy tartogassunk valami meglepetést a nézőknek a végére, olyan volt, mintha egy ajándék lenne, amit a fanoknak őrizgettem.” A meglepetés tényleg jól sikerült, mi pedig alig várjuk, hogy többet is láthassunk Anya Taylor-Joy karakteréből egy esetleges következő filmben!

forrás: InterCom Zendaya és Timothée Chalamet a Dűne: Második részben.

Barátokból szerelmesek?

Viszont, ha valóban készül újabb Dűne film, akad egy kérdés, amit a Chanit alakító Zendaya és a Paul Atreidest életre keltő Timothée Chalamet már TÉNYLEG nem szeretne többet hallani: méghozzá azt, hogy közeli barátokként nem volt-e fura számunkra megcsókolni egymást a kamerák előtt? Amikor először faggatták őket erről, próbálták elpoénkodni a választ, de elismerték, valóban egy kicsit szokatlan intim közelségbe kerülni azzal, akivel amúgy barátok a való életben – azonban a szakmájukból adódóan hozzá vannak szokva a hasonló helyzetekhez, márpedig ők szó szerint ezért kapják a fizetésüket. „Közel járunk a harminchoz, és évek óta jóban vagyunk. Ez a munkánk természetes velejárója, a forgatókönyvből adódóan. Ennyi, és nem bonyolultabb ennél” – jelentette ki Timothée. Szóval ideje pontot tenni a kérdés végére!