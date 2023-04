tavaly adott életet kislányának Oliviának, és azóta talán még jobban óvja magánéletét, mint korábban. Ennek ellenére most néhány nagyon személyes gondolatot osztott meg Instagram oldalán.

Elolvadunk: Dukai Regina most először mutatta meg tündéri kislányát

A posztot egy fotóval illusztrálta, melyen a császármetszés utáni hege látható. Mivel április a császármetszés hónapja, fontosnak tartja, hogy ne legyen tabu ez a téma és ő maga is kijelentette, hogy igen, császárral szült és elkeserítőnek tartja, hogy még manapság is mennyi rosszindulatú megjegyzést kapnak a nők emiatt.

„Ugye tudod, hogy a statisztikák kimutatták, hogy a császáros gyerekek és az anyukájuk között nincs olyan nagy kötődés, mint a természetes úton született babáknál? Ugye tudod, hogy végülis ez nem is szülés? Végülis akkor te nem is szenvedtél meg ezért a gyerekért?”

Azt is kifejtette, hogy szerencsére róla leperegtek ezek a kommentek, de tudja, hogy rengeteg nőt rosszul érint és legszívesebben pajzsként állna eléjük, hogy megvédje őket.

El akarják hitetni, hogy emiatt kevesebbek vagyunk, és sajnos vannak, akik el is hiszik. Na, ez viszont nem pereg le rólam! Ha tehetném, mindenki elé pajzsként állnék fel, hogy megvédjem őket ezektől a megjegyzésektől. sászárral szültél? Természetes úton szültél? Örökbe fogadtál? Úgy döntöttél nem vállalsz babát? Szoptatsz? Nem szoptatsz? Veled alszik? Külön szobában alszik? Bárhogy is van, én örülök neked, ha te/ti így vagytok boldogok, egészségesek. A babád és az életed nem a szomszédé, az anyukádé, az anyósodé, a barátnődé! Sőt! Nem is az idegené, aki veszi a bátorságot megkérdőjelezni a tetteidet. CSAK A TIÉD és a párodé! Azt akarom, hogy tudd, hogy nem vagy kevesebb, és úgy cselekedj, ahogy nektek a legjobb! #nyugijóanyavagy ❤️ A statisztikákat pedig mindenki dugja oda, ahova akarja! 😌

- írta Dukai Regina