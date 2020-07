A magyar életmódblogger, Dubi Anna kíméletlen őszinteséggel mutatta meg narancsbőrét - és van egy lényeges üzenete minden nőnek

Imádjuk Dubi Anna edzéssel, táplálkozással kapcsolatos posztjait. A fiatal lány csinos, sportos alkat, aki nem fél felvállalni, ha valami nem tökéletes rajta. Mert míg az Instagramot a nyári hónapokban elárasztják a celebek és influenszerek makulátlan, bikinis fotói - amelyeken híre-hamva sincs a narancsbőrnek - addig mindannyian tudjuk, hogy meseországon túl, a való életben egészen más a helyzet.

Hiszen egy jól megválasztott bikini, beállítás, a megfelelő fények hatására máris lehet "cellulitmentes" a comb és a popsi területe...

Anna most egy Insta-posztban mutatta meg, hogy bizony ő is szenved a narancsbőrtől, annak ellenére, hogy sportol és okosan étkezik. A lány fontos dolgokat is megosztott az ominózus fotók alatt, amikett tényleg mindenkinek, főleg a nőknek kellene megszívlelniük. Hiszen ha foglalkozol magaddal, az egészségeddel, mégis ott az a fránya narancsbőr, akkor ideje elfogadni a létét, megbékélni vele, mert valljuk be, ez még nem a világvége.

Köszönjük Anna ezt az őszinteséget, te pedig, kedves olvasónk, hidd el: ha sok vizet iszol, próbálsz figyelni a feldolgozott élelmiszerek minimalizálására, a só és cukor csökkentésére, és rendszeresen mozogsz, csökkenhet a narancsbőr mennyisége, de akkor is nagyon sok múlik a genetikán!

