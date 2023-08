Garantáltan levesz a lábadról! - Íme a DEICHMANN Barbie kollekciója

A Barbie film mindent elborított az utóbbi időben, valószínűleg nincs olyan ember, aki ne hallott volna róla. Sokak szerint hatalmas baklövés lett a film, ám még többen vélekednek úgy róla, hogy egy olyan alkotás, ami végre felnyitja egy kicsit a szemeket. Mindenesetre a Barbie és a rózsaszín rajongóknak maga a mennyország szállt alá, hiszen minden ebben a színben pompázik, a DEICHMANN legújabb kollekcióját is beleértve. Ha te is kicsit belevetnéd magad Barbielandbe, nem kell tovább kutatnod.

forrás: DEICHMANN

Bizony, nem csak cipők, de hihetetlen stílusos kiegészítők is várnak, amiket nem érdemes kihagyni. Ha nem is Barbie miatt, de ezekkel a színekkel magad lehetsz a megtestesült nyár. Ha eddig nem voltál a rózsaszín darabok szerelmese, akkor most garantáltan elcsábulsz majd.

Less bele a DEICHMANN BArbie kollekciójába!

