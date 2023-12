3 csillagjegy, akinek hatalmas szívás lesz az élete a következő hetekben a decemberi újhold miatt

Itt van, megérkezett a 2023-as év legutolsó újholdja, a Hold december 12-én utoljára újult meg és indult egy újabb ciklusra. Ez a gyönyörűséges égi jelenség több csillagjegy életére is nagy hatással lesz a következő időszakban, hárman közülük komoly kihívásokkal, megoldhatatlannak tűnő problémákkal találják majd szembe magukat az asztrológusok szerint. Az asztrológiában az újhold minden esetben megújulást, új kezdetet, lendületet jelent, de bizonyára te is tudod, hogy ahhoz, hogy beköszöntsön valami új, előbb le kell számolni a régivel.

Annak is extra jelentősége van, hogy ez az újhold a Nyilas havában emelkedett fölénk, szakértők szerint ez azt jelenti, hogy most próbára lesz téve, ki mennyire képes megküzdeni a nehéz helyzetekkel, mennyire reziliens, mennyire képes feltalálni magát, ha éppen arra van szükség. A csillagjegyek ezekben a napokban szinte kivétel nélkül elmélyülős hangulatban lesznek, keresni fogják a dolgok miértjeit, tervezgetnek, új célokat tűznek ki maguk elé: „A Nyilas nagyon tehetséges abban, hogy a dolgok egészét lássa és ne vesszen el a részletekben, ez az újhold pedig megmutatja majd nekünk azt az ösvényt, amelyre rá kell lépnünk a következő hónapokban, hogy közelebb kerülhessünk álmaink megvalósításához!” – mondja Ryan Marquardt asztrológus.

Most pedig kattints a galériára és derítsd ki, befolyásolja-e az életed a decemberi újhold!

Az InStyle magazin írása.