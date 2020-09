Elkészültek az első képkockák Channing Tatum vadiúj filmjéből, aminek ő a rendezője is!

az utóbbi években kevesebbet dolgozott, apaként igyekezett helyt állni otthon, az utóbbi két évben csak 1-2 animációs filmben vállalt szinkronizálást. Talán csak felszívta magát, hogy jövőre nagyot dobbantson, hiszen több nagy terve is van a következő időszakra. A készülő, Dog című filmjében ugyanis nem csak ő a főszereplő, de ő is az egyik rendező Reid Carolin mellett. Kettejük munkakapcsolata nem ma kezdődött: Reid Carolin volt a Magic Mike írója.

A Dog egy vígjáték lesz, aminek története az, hogy Channing, aki Ranger Briggs-t alakítja, egy volt katona, és el kell érnie egykori legjobb barátja temetését. Vele utazik egy kutyus is, Lulu, aki valójában Channing elhunyt barátjáé volt. Ők ketten keverednek különféle kalandokba, amíg elérnek a barát temetésére.

Channing posztolta is az első képeket a forgatásról, amik a következő 8-10 hétben biztosan zajlanak majd. Természetesen nagyon izgatottan várjuk, mit villant mindenki kedvenc kockahasú, táncos pasija!

Channing egyébként elég termékeny az elmúlt hónapokban: nemrég bejelentette, hogy gyermekkönyvet ír The One and Only Sparkella címen, amit Everly nevű 7 éves kislánya inspirált, és ami 2021 májusában jelenik meg.

Wow!

