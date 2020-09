Nagy dolgot jelentett be Channing Tatum, ráadásul félpucéran

A világ egyik legszexibb pasija nem csak táncolni tud vadítóan, ami mellett jó színész is, de most egy újabb tehetségét villantja meg - bicepsze mellett. Mármint tényleg, hiszen tényleg egy bicepsz mutatós, félmeztelen képpel jelentette be, a karantén alatt rengeteg időt töltött kislányával, ennek köszönhetően pedig felfedezte a saját belső gyermekét is, ami könyvírásra inspirálta. egy mesekönyvet imádott kislányának, és olyan jól sikerült, hogy ki is adatta.

A könyv hamarosan az üzletek polcaira kerül, és valószínűleg a világ összes fiatal anyukája szívesen olvas majd belőle a gyerekeknek, Channing olyan ügyesen promózta a művet.

Sőt, a legcukibb az egészben az, hogy Channing a könyvet nem csak lányoknak és anyukáiknak írta, hanem az apukáknak is szeretne vele üzenni, mégpedig azt, hogy legyenek nagyon büszkék arra, hogy lányuk van, hiszen ez egy csodálatos dolog.

Olvadozunk, ugye te is?

