Akkor és most: Catherine O'Hara 30 év után újra eljátszotta a Reszkessetek, betörők! ikonikus jelenetét

Tuti, hogy instant öregebbnek fogod érezni magad, ha eláruljuk a tényt, idén már 30(!) éves a Reszkessetek, betörők! A filmet, ami nélkül nincs karácsony, 1990 novemberében mutatták be a mozikban, a népszerűsége pedig azóta sem csillapodott. A film egyébként majdnem három évtizeden keresztül a legtöbb bevételt hozó karácsonyi filmnek számított világszerte, valamint egészen 2011-ig a legsikeresebb amerikai vígjáték listavezető helyét is betöltötte, ami azért nem semmi. És bár azóta 4 folytatás is készült hozzá, abban mindenki egyetért, hogy a Macaulay Culkinnal készült első két részt azóta sem sikerült túlszárnyalni, és kivétel nélkül elmondható, hogy a film színészeinek is máig az az a bizonyos A SZEREP, aminél talán szakmai szemmel tekintve volt jobb is, de sikeresebb biztosan nem.

Épp nemrég készítettünk egy összeállítást, amiben sorra vettük, mi történt az elmúlt 30 évben a Reszkessetek, betörők! szereplőivel, ám akkor még nem gondoltuk, hogy a film egyik kulcsfigurája, Catherine O'Hara maga mutatja meg a váltást. A színésznőt talán senkinek sem kell bemutatni, ő alakítja a filmben Kevin McCallister anyukáját, az elmúlt három évtizedben pedig leginkább ikonikus kiáltásával maradt meg mindenki emlékezetében. Erről úgy néz ki, Catherine O'Hara is tud, aki most a 30 éves évforduló örömére újra eljátszotta azt a bizonyos jelenetet, nekünk pedig meg kell állapítanunk, hogy ez bizony, még mindig ugyanolyan jó - nézd csak!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 6 kép A 90-es évek legjobb karácsonyi filmjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria