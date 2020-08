Mint ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, Caramel felesége, Szilágyi Szilvi nagyon jó formába került a karantén alatt. Míg a legtöbben felszedtünk magunkra néhány kilót, ő továbbra is kitartott terve mellett, Szilvi ugyanis megfogadta 2020 elején magának, hogy nyárra bombaformába hozza magát.

Ehhez sok-sok jóga, edzés, és a most oly népszerű 16:8-as diéta, avagy az időszakos böjtölés segítette hozzá, ami új dimenziókat nyitott az életében. Az időszakos böjtölés lényege ugyanis nem az, hogy mit eszel, hanem az, hogy mikor, és ez nagyon is tökéletes módszernek bizonyult Szilágyi Szilvi számára. Mostanra viszont diétája talán túl eredményesre sikerült, legfrissebb bikinis fotója alatt ezt meg is jegyezte egyik követője.

Caramel és családja épp Olaszországban nyaral, itt készült feleségéről a friss fotó, és ami azt illeti, Szilvi teljesen egyetértett a rossz szándékúnak nem nevezhető kommenttel, sőt hozzátette, hogy maga is úgy érzi ideje visszaszednie kicsit, 48 kiló helyett 53 az új cél.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 9 kép A fogyni vágyók kilenc leggyakoribb szarvashibája, amiktől leginkább hízni lehet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria