Bámulatos eredményt ért el ezzel a diétás módszerrel Caremel felesége

Caramel minden bizonnyal nagyon büszke feleségére, Szilágyi Szilvi ugyanis elképesztő formába hozta magát a 2020-as nyárra. Oké, persze szögezzük le, hogy nem ez a legfontosabb egy kapcsolatban, de Szilvi mindig is az a típusú nő volt, aki igyekezett a legtöbbet kihozni magából, ennek pedig egy férj csak örülhet.

Amikor felszalad rá néhány plusz kiló, ő arról is nyíltan beszél, ahogy arról is, hogy kislányuk, Szofi születése milyen nyomokat hagyott a testét. Szilvit semmi sem tölti el nagyobb büszkeséggel, mint az anyaság, ám 2020-ban fejébe vette, hogy top formába került, kitartásának pedig mostanra meg is lett az eredménye, és ebben a karantén sem állította meg. Caramel felesége egy ideje a jógázás szerelmese, ha sportról van szó, ő ezzel tartja formában magát, ám ezen kívül kipróbálta a most oly népszerű 16:8 diétát, ami manapság az egyik legnépszerűbb fogyókúrás módszer.

A 16:8, avagy az időszakos böjtölés lényege az, hogy a nap 24 órájából 16 órát teljes böjtöléssel tölt az ember, mindössze csak vizet lehet fogyasztani, ám a fennmaradó 8 órában korlátozások nélkül lehet enni. Ezzel a módszer egyébként nem a gyorsaságról híres, a kilók lassan fognak csökkeni, ám kevésbé szigorú, hatékony, illetve a megkötések hiányában kevésbé érezheted magad sarokba szorítva. Persze az igazán látványos eredményekhez abban a bizonyos korlátlan 8 órában is érdemes észnél lenni, és egészségesen táplálkozni, ám egy-egy kilengés bőven megengedett.

Szilágyi Szilvi is azért mesélt a módszerről, mert követőinek feltűnt, hogy milyen jó formába hozta magát az utóbbi időben, szóval íme a titka: a 16:8!

