Caramel felesége, Szilágyi Szilvi az önkéntes karantén alatt is hozza a bombaformát

Caramel felesége, Szilágyi Szilvi mindig is nagyon pozitív életszemléletű volt, így talán nem meglepő, ha azt mondjuk, hogy úgy tűnik a jelenlegi helyzetet is sokkal jobban kezeli az átlagnál. Az önkéntes házi karanténból ugyanis igyekszik a lehető legtöbbet kihozni. Még több időt töltenek együtt férjével, és kislányukkal, valamint a mozgás is a mindennapjainak része maradt. Utóbbinak eredményétől pedig lehidalunk! Neki aztán tényleg nincs oka aggódni az esetleges stressznassolás miatt:

Szilvi pozitív hozzáállása mindannyiunk számára jó példa lehet. Ahogy azt korábban mi is megírtuk, az énekes és felesége márciusra egy csodás kalandot tervezett: a Maldív-szigetekre szerettek volna elutazni, ám a koronavírus-járvány az ő terveiket is keresztülhúzta. A jelenleg helyzetben nem tartották jó ötletnek, hogy elutazzanak, sőt, Szilvi egy videóban mesélt arról, hogy képtelen lenne kikapcsolódni, pihenni, miközben az egész világ a járvánnyal küzd. Felelősségteljes döntésüket pedig egy újabb követte, hiszen azóta is önkéntes karanténban vannak otthonukban és csupán kiskutyájuk sétája idejére hagyják el a lakást.

A jó példa nagyon fontos! Számos külföldi sztár is az otthon maradás mellett tette le a voksát:

