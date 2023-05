Eláll a lélegzet! Minden idők legcsodásabb ruhakölteményei a cannes-i filmfesztivál történetéből

Május 16-án vette kezdetét a 76. cannes-i filmfesztivál, melynek programjában idén 21 film versenyzik majd az Arany Pálmáért. Ahogy az már lenni szokott a hollywoodi sztárok idén sem hiányozhatnak az eseményről, mi pedig izgatottan váruk azt, hogy milyen lélegzetelállító ruhakölteményekben vonulnak majd végig a vörös szőnyegen.

A francia Riviérán 1947 óta megrendezésre kerülő eseményen az elmúlt közel 80 évben a díjátadó szezon talán legszebb estélyi ruháit láthattuk. A cannes-i filmfesztivál úgy tűnik, hogy inspirálóan hat a hírességek reflektorfénybe tervezett döntéseire is, és hogy mindezen állítás mennyire igaz? Most összegyűjtöttük az elmúlt évek, évtizedek legcsodásabb stíluspillanatait - galériánkra kattintva pedig te is megnézheted őket!

Galéria / 18 kép Az elmúlt évtizedek legcsodálatosabb ruhakölteményei a cannes-i filmfesztiválról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Még több cannes-i filmfesztiválról szóló válogatásra vágynál? Akkor ezt se hagyd ki!

Galéria / 34 kép Válogatás a cannes-i filmfesztivál legemlékezetesebb pillanataiból Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.