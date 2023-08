Még javában tart a nyár, így nem kell lemondanod a könnyű salátákról, amik a legnagyobb melegben igazi jolly joker választásnak bizonyulhatnak. Hiszen nem terhelik meg a gyomrot, ellenben tele vannak tápanyaggal és ha uborka is került bele, akkor még a hidratáltságodhoz is extrán hozzájárul az étel. A sztárok is esküsznek rá, sőt van, aki az évek alatt kifejlesztette a saját receptjét, amibe valami különlegességet is belerejtett és amit időről időre mindig elkészít. Legutóbb osztotta meg a rajongóival azt a saláta receptet, amit mindig elkészít, amikor összegyűlik nála a család és amit úgy jellemez, mint a tökéletes nyári étel.

„Amikor az ideális nyári délutánra gondolok, akkor az magában foglal egy saláta receptet, egy friss pohár sauvignon blanc-ot és egy asztalt barátokkal körbeülve” - mesélte nemrég az 50 éves sztár a Us Weekly magazinnak.

kedvenc salátáját nagyon egyszerű elkészíteni, fő összetevői közé tartozik a saláta, a répa, az avokádó, a mangó és házi készítésű szószt. Persze amióta a színésznő a borokkal is foglalkozik – konkrétan saját márkája van Avaline névvel – azóta persze borokkal is mindig párosítja a saját maga által készített ételeket.

Recept Elkészítési idő: fél óra

2 személyre Cameron Diaz nyári roppanós salátája Hozzávalók ¼ csésze pirított kesudió

2 ek juharszirup

1 tk csípős szósz

1 lime leve

1 ek dijoni mustár

1 ek friss gyömbér

1 ek miso pasta

2 ek borecet

1 ek szójaszósz

1/2 csésze napraforgóolaj

1 ek szezámolaj

4 csésze saláta

1 csésze hóborsó

néhány darab sárgarépa

pár darab uborka

1/2 mangó

2 db avokádó

friss fűszernövény (menta, koriander, bazsalikom)

1/2 csésze puffasztott rizs

2 szelet friss lime 1. lépés

Az öntet elkészítéséhez öntsd a turmixgépbe a kesudiót, a juharszirupot, a csípős szószt, a lime levét, a dijoni mustárt, a gyömbért, a miso pasztát, a borecetet, a szójaszószt és keverd össze alaposan. 2. lépés

Ezután mehet bele a szezámolaj és napraforgóolaj is, majd alaposan keverd el. 3. lépés

A salátához rétegezd egy tálba a többi hozzávalót: a répát, az uborkát vágd fel vékonyra, az avokádót és a mangót pucold meg, majd add hozzá a salátához. 4. lépés

