Bruce Willis 9 éves lánya nagyon aggódik édesapjáért: megható, ahogy segíteni próbál neki

ről már több mint egy évvel ezelőtt derült ki, hogy afáziával diagnosztizálták, idén februárban pedig azt is elárulta a családja, hogy demenciája is van. Nem véletlen, hogy a családja, a barátai és a rajongói egy emberként izgulnak érte, hiszen két súlyos betegségről van szó, amik miatt a sztár teljesen felhagyott a színészettel is.

„Az FTD egy kegyetlen betegség, amelyről sokan soha nem hallottunk, de bárkivel megtörténhet. A 60 év alattiaknál az FTD a demencia leggyakoribb formája, és mivel a diagnózis felállítása évekig is eltarthat, az FTD valószínűleg sokkal előrehaladottabb, mint gondoltuk. Jelenleg nincs gyógymód a betegségre, amely reményeink szerint megváltozhat az elkövetkező években” - állt a család nyilatkozatában februárban.

Emma Heming Willis, a színész felesége mindent megtesz azért, hogy ebben a nehéz időszakban támogassa a férjét és felhívja a figyelmet a betegségre. Legutóbb épp Instagramon osztotta meg a gondolatait ezzel kapcsolatban, amikor elárulta, hogy legkisebb gyermekük, a 9 éves Evelyn ugyanúgy aggódik édesapjáért, mint mindenki más és ezt a lehető legmeghatóbb módon teszi:

„El kell mesélnem nektek ezt a történetet, amit megpróbálok sírás nélkül elmondani, mert amikor Evelyn elmondta nekem, akkor elbőgtem magam”

– kezdi a sztorit a feleség, majd hozzáteszi, hogy a kislány azt árulta el neki a minap, hogy a demencia miatt a betegek kiszáradhatnak.

Emma persze megkérdezte a lányától, hogy honnan tudja ezt az infót, aki azt válaszolta, hogy a sulis szünetben rákeresett arra, hogy „érdekes tények a demenciáról.”

„Köszönöm, hogy ezt tudattad velem... ez a legszeretetteljesebb és leginkább együttérző dolog, amit csak tehetsz, hogy kíváncsi vagy és tanulsz édesapád betegségéről”

– mondta Emma a kislányának, majd hozzátette, hogy rettentő fontos, hogy a család és a barátok mind képezzék magukat a témában.

