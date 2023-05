Bruce Willis lánya elárulta, mennyire nehéz volt elfogadnia önmagát: ő hasonlít legjobban apukájára

Tallulah Willis nem más, mint és Bruce Willis három közös lánya közül a legkisebb, aki 1994-ben jött a világra. Nem volt könnyű gyerekkora, ahogyan nővéreinek sem, a sajtó folyton arról cikkezett, milyen „csúnyácskák”, sokat csúfolódtak velük. Különösen Tallulah kapta az ívet, amiért sokkal jobban hasonlít sármos, akcióhős apukájára, mint szuperdögös anyukájára.



A sok bántásnak persze meglett az eredménye, a fiatal színész és művész már kiskamasz korától fogva testképzavarral küzdött, ezt pedig étkezési zavar kísérte.

Tallulah Willis utálta, hogy az apukájára hasonlít

Tallulah Willis szülei, és Bruce Willis 1987-ben házasodtak össze, majd jöttek a lányok sorban, Rumer, Scout és ő. A kilencvenes években a Moore-Willis házaspár volt Hollywood kedvence, minden mozdulatukat követték a lesifotósok. 2000-ben váltak el, ám ezután is legjobb barátok maradtak.



Ahogyan már fentebb említettük, a gazdag, szép és sikeres szülők ellenére Tallulah gyerekkora kemény volt, úgy érezte, képtelen megfelelni a jelenlegi szépségideálnak, a társadalom kivetette és kinevette őt, ami elképesztően rossz hatással volt a mentális egészségére



„Büntettem magam azért, amiért apukámra hasonlítok, nem pedig anyukámra, ennek az volt az oka, hogy már születésemtől kezdve azt mondták rám, apa klónja vagyok. Utáltam a hasonlóságot, mert azt hittem, a férfias arcom miatt egyáltalán nem vagyok szerethető” – írta Tallulah 2021-ben Instagramon. Hozzátette, csak 13 éves volt, amikor az amerikai média olyanokat írt és mondott róla, hogy ő Demi és Bruce „csúnya kislánya”.



A fiatal nő szerencsére ma már jól van, elfogadta az arcát, a testét, személyiségét, tudja magáról, hogy értékes, szerethető ember, ahogyan azt is, a külső nem minden. Közösségi oldalát gyakran használja arra, hogy ezt tudatosítsa másokban, nem szeretné, ha bárkit megszégyenítenének a külseje miatt.



„Úgy próbáltam meg leszámolni a külsőm miatti szorongással, hogy időnként letakartam a tükröt és csak akkor néztem bele, amikor a fogamat mostam. Máskor a közösségi médiát hanyagoltam, sci-fi könyvekkel tereltem el a figyelmem. Olykor kerestem valakit, akiben megbízhattam, volt, hogy egy egész kört, közösséget. Kellett a - biztonságos hely – élménye. Az is jót tett, ha sétálni mentem, aromaterápiás fürdőt vettem, írtam vagy csak légzőgyakorlatokat végeztem” – fejtette ki gyógymódját Tallulah egy másik posztban.

