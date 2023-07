Brad Pitt minimum 10 évet fiatalodott - a róla készült új fotók lázban tartják a világot!

Az egész a De'Longhi reklámjával kezdődött. ről néhány hónapja került ki az a videó, mely azóta is lázban tartja a világot. A sztár az olasz De'Longhi kampányának arca lett, a nekik forgatott kisfilmje után pedig sokan úgy érezték magukat, mintha a Benjamin Button különös élete valósággá vált volna, ugyanis észrevehetően fiatalabbnak tűnt a képkockákon, mint az elmúlt években bármikor.

Az emberek egyszerűen nem tudták nem kiszúrni, milyen fiatalos lett . Stílusos megjelenésével és rövid frizurájával úgy tűnik, a most 59 éves színész minimum 10 évet letagadhatna a korából, ha nem többet! Mindezt pedig csak fokozzák a róla készült legfrissebb fotók! Sokan egyébként úgy vélik a változás egyik oka az lehet, hogy hosszas magánéleti válságából sikerült végre kilábalni, valamint egyre többen suttognak plasztikai beavatkozásokról is, ám ha ez igaz is, az biztos, hogy nagyon jó munkát végeztek rajta az orvosok!

Nézd meg galériánkban, hogy változott arca az elmúlt években!

A plasztikával viszont nem minden híres férfi járt ilyen jól - íme néhány elrettentő példa a sztárvilágból!

Az InStyle magazin írása.