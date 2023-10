A Bory-várat 40 nyáron keresztül építette a művész, hogy emléket emeljen az el nem múló szerelmének: alig 1 órára fekszik a fővárostól

A Bory-vár története

1912-ben Bory Jenő a Székesfehérvárhoz tartozó Mária-völgyben egyholdnyi földet vásárolt hétvégi teleknek, ahol kezdetben a gyümölcsfák és a szőlőtőkék között csak egy borospince állt, présházzal, melyet még abban az évben lakássá bővített, s fölötte műtermet alakított ki. Bory Jenő szobrászművész negyven éven át – 1923-tól 1959-ig – a saját két kezével építgette a romantikus, héttornyú várkastélyt, ő volt egy személyben a tervező építész, az építésvezető és a kőműves is. Folyamatosan bővítgette, csinosítgatta, telerakta szobrokkal, lépcsőkkel, újabb és újabb épületrészeket álmodott meg. Ráadásul akkoriban nagyon újszerű módon betont használt, abból vannak többek között az ablakkeretek, az oszlopok, a domborművek, a korlátok, a virágtartó edények és az épületdíszek.

A vár alaprajza szimbolikus, ugyanis két centruma van: a hitvesi szeretet kápolnája és a műterem – ez Bory Jenő életének két sarkalatos pontjára utal. Az épületben több száz, a legváltozatosabb technikával készült szobor található, a falakat elborítják a festmények, a vár külső és belső tereiben a legváratlanabb helyeken tűnnek fel mozaikok, üvegfestmények, díszkutak. A vár különleges romantikáját nemcsak az épület motívumgazdagsága adja, hanem az is, hogy Bory Jenő számtalanszor szerelmet vall a feleségének a falak között egy-egy verssel, szoborral, festménnyel.

A közösségi oldalak sztárja

A várat tulajdonosa 1934-ben nyitotta meg a kíváncsi látogatók előtt és az épület a mai napig a Bory család tulajdonában van. Mindannyian szívükön viselik a vár sorsát, a legfiatalabbtól a legidősebbig. A Bory-vár Facebook-oldalán rendszeresen megosztanak egy-egy érdekességet vagy régi fotót a várról és a családról.

Az egyik posztból például megtudhatjuk, hogy a hetes számnak különös jelentősége van a famíliában, mivel Jenőék is heten voltak testvérek, és a ugyanennyi unoka is volt. Egy másik posztban pedig éppen az egyik unoka visszaemlékezéséből idéznek, aki elmondja, hogy sokszor segítettek a nagyapjuknak téglát hordani és maltert keverni, cserébe pedig mindig kaptak tőle pár forintot. Akkoriban maga Bory vezette körbe a várban a látogatókat, akik rendkívül jól szórakoztak, mert a művésznek jó humora is volt.

A vár százoszlopos udvarának körbefutó folyosóin a magyar történelem nagy alakjai, hősök, dalnokok és királyok sorakoznak Álmos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. A hét torony igazi szelfi-paradicsom a csodálatos csigalépcsőkkel. Érdemes felmenni a toronyba is, mert pazar kilátás nyílik a környékre! Nem csoda, hogy a Bory-vár az egyik legkedveltebb helyszín lánykérésre és esküvői fotózásra.

