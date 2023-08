Ma már tényleg lehetetlen ismerkedni? Csak a felszínesség maradt? - BÖBE komoly témát feszeget új dalában

A könnyed popdalnak álcázott NEKÏ UGYANÚGY valójában egy komolyabb témát feszeget, amely mindannyiunk számára ismerős lehet, ha próbáltunk már az elmúlt, nagyjából tíz évben ismerkedni.

“Sokáig voltam párkapcsolatban, aminek köszönhetően szinte egy buborékban éltem - amikor véget ért, őszintén megdöbbentett, hogy mennyire nehéz valódi kapcsolatokat kiépíteni manapság, hiába hallottam ‘rémsztorikat’ a szingli barátnőimtől. Minden nagyon felületes, és sajnos könnyű csalódni. Azóta már nekem is sok olyan randis sztorim van, amikkel rendre szórakoztatom a barátnőimet, mert magam sem hiszem el, hogy léteznek ennyire lehetetlen szituk” - mondja BÖBE a dal hátteréről.

A NEKÏ UGYANÚGY mégsem melankólikus, hanem sokkal inkább pörgős, popos hangszerelést kapott (a dal producere egyébként az EGYEDÜL PÄRBAN-t is jegyző Doór Mátyás volt). BÖBE szerette volna ugyanis megmutatni azt az oldalát is, amely eddig zenei projektjében nem igazán került előtérbe: hogy néha magát sem veszi túl komolyan, és poént csinál a nem feltétlenül vidám dolgokból, hogy könnyebben túllendüljön a nehézségeken. A dal témája pedig abszolút meg is kívánja ezt a hozzáállást - hiszen melyikünk ne tett volna legalább egy próbát azzal, hogy miután a tizenötödik sráctól vagy lánytól is ugyanazt a sablonüzenetet kapta a Tinderen, inkább elmenjen a barátnőivel bulizni egyet az otthon kesergés és a Netflix tragikus romkom-felhozatalából válogatás helyett?

Egy hasonló este inspirálta a dalhoz készült videóklipet is. A kézikamerával készített felvételeken egy felszabadult nyári éjszakát követhetünk végig: “Az egész klipforgatás nagyon spontán volt, mindig helyben találtuk ki, hogy pontosan mit fogunk csinálni. Pont ez adta meg az egésznek a szépségét: Agárdon például eleredt az eső, így a fürdőruhás jeleneteket nem tudtuk úgy felvenni, ahogyan eredetileg elterveztük. Viszont a faházról, aminek az eresze alá bemenekültünk az eső elől, kiderült, hogy egy éppen ott tartózkodó lányé, aki felajánlotta nekünk, hogy forgathatunk a minibuszukban. Volt benne füstgép és neonfény is, így olyan jeleneteket tudtunk felvenni a buszban, ami még annál is menőbb volt, amit eredetileg elképzeltünk” - mesél BÖBE a munkálatokról.

A teljesen női szereplőgárdával forgatott videó rendezője Nizalowski Dorottya volt, aki korábban a Passed-ban zenélt, valamint készített klipeket is a számukra, de dolgozott együtt Manuellel és ByeAlex-szel is.

BÖBE elárult néhány titkot közelgő EP-jéről is, amely szeptemberben jelenik majd meg. A kislemezen csak magyar nyelvű dalok szerepelnek majd, amelyek megírása az énekes-dalszerző számára is kihívásokat tartogatott. Korábban ugyanis könnyebben “elbújhatott” az angol nyelvű sorok mögé - az anyanyelvén írott szövegekkel viszont megtapasztalhatta azt is, hogy az eddigieknél mennyivel őszintébb anyagokat tud készíteni. Zeneileg pedig szintén a kísérletezés jellemzi az új dalokat: mindegyik egy picivel pörgősebb a poïsoned paradïse-on szereplőknél; abszolút érezhető a ‘80-as évek lüktető slágereinek hatása, csakúgy, mint The Weeknd legutóbbi albumainak inspirációja.

A NEKÏ UGYANÚGY már elérhető minden digitális platformon.