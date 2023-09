Nemcsak a személyiségünk és a testünk változik az évek során, hanem a bőrünk is, éppen ezért egyáltalán nem mindegy, mivel és hogyan ápoljuk azt. Huszonévesen például még hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nem okoz problémát, ha időről időre elfelejtkezünk a hidratalásról vagy a fényvédelemről és a figyelmeztetések ellenére néha igenis a sminkünk lemosása nélkül alszunk el egy buli után. A bőrünk ápolását azonban nem lehet elég korán elkezdeni, ha szeretnénk lassítani az öregedési folyamatokat: a harmadik X után pedig már kötelező jelleggel érdemes beépítened a programodba a skincare rutint. Persze egyáltalán nem mindegy, milyen termékeket iktatsz be a mindennapjaidba, ugyanis másra van szükséged a húszas és a harmincas éveidben. Ne aggódj, segítünk összeállítani a beauty-bevásárlólistádat!

Mi kell a huszonéves nőknek?

Ezekben az években a megelőzésre és a védekezésre kell helyezned a hangsúlyt, tehát a bőrápolási rutinodat abszolút nem kell túlbonyolítanod: a kevesebb ebben az esetben igenis több! Amit huszonévesen (az arcodra) teszel, az megalapozza a jövődet is, szóval bármennyire is csábító az ágyad egy áttáncolt éjszaka után, soha ne feküdj le anélkül, hogy alaposan lemosnád a makeupodat, de persze reggelente is tisztítsd át a bőrödet gél alapú arclemosóval. Hidd el, a negyvenes éned hálás lesz ezért később! Ezután jöhet a kedvenc tonikod, majd a hidratáló krémed, és ugyanennyire fontos, hogy soha nem mozdulj ki otthonról fényvédő (SPF 30+) nélkül és felvedd a harcot az olyan bőrproblémák ellen, mint a pattanások. (Ebben a csatában a szalicilsav lehet a csodafegyvered.) Hetente kétszer kémiai hámlasztót is bevethetsz, amely megszabadíthat az elhalt hámsejtektől, továbbá a C-vitamint sem hagyhatod ki a rutinodból, ami elhalványítja az aknés hegeket és fokozza a kollagéntermelést. (JOY-tipp: az alvás is csodát ér, úgyhogy mondj nemet az éjjeli bagoly-üzemmódra!)

Hirtelen 30

Elérkezett az idő arra, hogy szintet lépj a fenti alaprutinodban és megismerkedj az új legjobb barátoddal, a retinollal (másnéven az A-vitaminnal), aminek rendszeres éjszakai használatával lassíthatod az öregedési folyamatokat: ez a kozmetikai hatóanyag a tonik után következik a sorban és segít megőrizni a bőr fiatalságát és feszességét, és enyhíti a már meglévő ráncokat, illetve késlelteti azoknak megjelenését. (Fontos: a retinol miatt a bőröd érzékenyebbé válhat a nappal szemben, ezért MINDIG kenj magadra fényvédőt, ha kilépsz a négy fal közül.) De nem mellőzheted többé az egyik leghatékonyabb alfa-hidroxisav (AHA), a glikolsav használatát sem, ami a pigmentáció csökkentésében kiváló társad. A ferulinsav pedig igazi jolly joker a bőrápolásban: természetes antioxidánsként lassítja a bőr öregedését és hozzájárul a gyógyulásához. Az Yves Rocher Famille BIO termékcsaládját például korhatár nélkül bárkinek ideális, különösen azoknak, akinek a bőre valóban gyengéd ápolásra szorul. Ezek a kozmetikumok 99%-ban természetes eredetű összetevőkből készülnek: a főszerepet pedig az ásványi anyagokban és C-vitaminban gazdag bio alma játssza. A cukorban és polifenolokban gazdag almakivonat védelmezi a bőrt, a zsírsavakban gazdag almamag-olaj táplálja a bőrt, a hidratáló és ásványi anyagokban gazdag almavíz pedig segít megőrizni a bőr hidratáltságát

Megmutatjuk, mit érdemes beszerezned a bőrápolási rutinodhoz!

