Billie Eilish videóban üzent magyar rajongóinak és alig várja, hogy találkozzanak

És úgy tűnik, nem csak a rajongók, hanem maga Billie Eilish is nagyon várja már a koncertet, hiszen most videóban üzent magyar rajongóinak!

Alig két hónap van már csak hátra Billie Eilish első magyarországi koncertjéig, az énekesnő pedig egy videóval is kedveskedett rajongóinak, amit a Sziget Fesztivál hivatalos oldala osztott meg.

Idén 29. alkalommal rendezik meg a Sziget Fesztivált a majdnem kerek születésnap alkalmából pedig különösen erős a felhozatal, ami a fellépőket és a programokat illeti.

Fellép ugyanis a hétszeres Grammy-díjas Billie Eilish, az Imagine Dragons, David Guetta a Florence + the Machine, de Magyarországra érkezik Sam Fender, Mimi Webb, valamint a One Direction tagjaként elhíresült Niall Horan is.

Íme a fellépők listája!

Augusztus 15-én lép a Sziget Nagyszínpadára korunk egyik legnagyobb sztárja, Billie Eilish. Az Oscar-, Golden Globe-, és sokszoros Grammy-díjas énekesnő először lép fel Magyarországon. Most üzent is rajongóinak.

„Sziasztok srácok! Itt Billie és csak azt akarom mondani, hogy már alig várom, hogy lássalak titeket a Sziget Fesztiválon, Budapesten, augusztusban. Ott találkozunk!”

Imádjuk, Billie Eilish stílusát:

Galéria / 15 kép Billie Eilish ikonikus szettjei. Felvennéd őket? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria