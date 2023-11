Billie Eilish bevallotta: vonzódik a nőkhöz

Billie Eilish a Variety-nek adott interjút nemrég, amiben magánéletéről és a nőkhöz való viszonyáról is vallott. Mint mondja, sosem volt túl lányos, sőt sosem érezte magát kívánatosnak.

„Sosem éreztem magam nőnek, hogy őszinte legyek. Soha nem éreztem magam kívánatosnak. Soha nem éreztem magam nőiesnek” - vallotta a 21 éves világsztár.

Az énekesnő korábban is beszélt már arról, hogy miért preferálja a bő ruhákat és miért nem szereti megmutatni a testét. Most azt is elárulta, hogy valójában nagyon is vonzódik a nőkhöz, szereti őket és mély kapcsolatot ápol velük:

„Szeretem őket, mint embereket. Vonzódom hozzájuk, mint emberekhez. Tényleg vonzódom hozzájuk... Fizikailag vonzódom hozzájuk. Ugyanakkor annyira megfélemlítenek a szépségükkel és a jelenlétükkel.”

Billie Eilish 13 évesen vált híressé Ocean Eyes című zenéjével, amit testvérével, Finneasszal együtt vettek fel az énekesnő apró szobájában. Ezután villámsebességgel vált ismertté és alakított ki olyan stílust, ami egyedi és csak rá jellemző. Az utóbbi években rengeteg támadás érte, különcnek nevezték, kritizálták a testalkatát, a szerelmi életét firtatták, Billie viszont mára egy magabiztos felnőtt nővé érett, aki igyekszik lepergetni magáról a kritikát.

„Jól érzem magam az életemben. Úgy érzem, hogy olyan emberré kezdek válni, akit nagyon szeretek és olyan dolgokat csinálok, ami büszkévé tesz. Sok tekintetben érzem azt az életemmel kapcsolatban, hogy csak most kezdek felébredni” - mondja Billie a Variety-interjúban.

Billie szettjeit 1000 közül is megismernénk:

