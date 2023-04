Még be sem mutatták a Queen Cleopatra című dokumentumsorozatot a Netflixen, máris mindenki a Nílus királynőjének életét bemutató szériáról beszél, méghozzá azért, mert egy színes bőrű brit színésznőt, a 37 éves Adele Jamest választották ki a főszerepre. Képzeld, egy egyiptomi ügyvéd, Mahmoud al-Semary már be is perelte a streamingszolgáltatót, mert szerinte ezzel a húzással megsértik a nemzeti értékeiket, illetve eltorzítanák és eltörölnék az egyiptomi identitást. A férfi azt követeli, ítéljék el a show készítőit, továbbá azt is szeretné, ha betiltanák a Netflixet az országában.

Bár az uralkodónő rasszát aligha dokumentálhatták a múltban, a sorozatot kritizáló történészek ragaszkodnak ahhoz az érveléshez, hogy VII. Kleopátra makedón-görög származású, ezért nem lehetett színes bőrű, míg mások azt állítják, Kleopátrának feltehetőleg afrikai felmenői voltak, aminek meg kell jelennie a kortárs ábrázolásában is. A dokuszéria executive producere, Jada Pinkett Smith pedig önmaga, a lányai és a közössége nevében is fontosnak tartja, hogy minél több színes bőrű királynő történetét megismerhesse a világ, mert nem gyakran látunk és hallunk ezekről. „Pedig rengeteg van belőlük” – hangsúlyozta Will Smith felesége.

A május 10-én debütáló „Queen Cleopatra” főszereplője, Adele James maga is felszólalt a kérdésben a Twitterjen és kijelentette, akinek nem tetszik a dokuszéria castingja, annak nem kell bekapcsolnia azt.

„Vagy nézzétek meg, aztán hallgassátok meg egy olyan szakértői véleményt, ami különbözik a tiétektől”

– üzente mindenkinek a színésznő, aki azt is kiemelte, nem tolerálja a közösségi oldalán a bullyingot és ő továbbra is nagyon izgatott a sorozat bemutatása miatt.

Ezt olvastad már?

Galéria / 8 kép 8 film, ami sorozatként is sikeres lett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria