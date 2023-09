Egykor minden férfit megigézetek: 30 évvel a Baywatch után így néznek ki a sorozat dögös színésznői

A Baywatch című, világszerte imádott sorozat 1989-ben indult, tíz éven át volt műsoron, majs 1999-ben fejeződött be. A sztori a dögös, izmos, sportos, jó alakú malibui vízi mentők közé szerveződött, a főszereplőt Mitch Buchannon-nak hívták, őt David Hasselhoff alakította. Az évek során rengeteg gyönyörű színésznő tűnt fel mellette és húzta magára azt a bizonyos ikonikus piros fürdőruhát. Mindennek már több mint 30 éve, de vajon hogy néznek ki most? És hol tart most az életük?

Nézd meg galériánkban, hogy néznek ki ma a Baywatch sorozat bombatestű, piros dresszes sztárjai!

Galéria / 10 kép Így néznek ki ma a Baywatch szexi színésznői Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig nézd meg mennyit változtak egy másik kult sorozat, a Melrose Place sztárjai! Az akkor és most fotókért kattints galériánkra!

Galéria / 20 kép A Melrose Place sztárjai akkor és most Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.