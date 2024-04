12 kihagyhatatlan életrajzi film, ha tetszett a Back to Black

Tragikusan fiatalon, mindössze huszonhét évesen hunyt el 2011-ben , az egyedi és fantasztikus hangú, hatszoros Grammy-díjas énekesnő. Bár élete rövid és sok szenvedéstől sújtott volt, így is örök nyomot hagyott a zenetörténetben, máig a legkiválóbbak között tartják számon. Szülei emlékiratot készítettek róla, míg az Amy – Az -sztori című dokumentumfilm Oscar-díjat nyert. Többször is felmerült, hogy játékfilmet forgatnak életéről, de a folyamat valahol mindig megakadt.



Végül Winehouse örökségének kezelői 2018-ban írtak alá egy mozifilmről szóló szerződést, 2023-ban pedig Londonban le is zajlott a forgatás. A Back to Black csütörtök óta fut a hazai mozikban, az első kritikák pedig kimondottan jók, mind a forgatókönyvet, mind a színészek játékát illetően. Marisa Abela maga énekel, ami nem kis vállalás, de az értő fülek szerint igen jól oldotta meg a feladatot.



Természetesen egy-egy életrajzi film megítélésében nagyon sokat számít saját érdeklődésünk – ha kedvenceinkről nézhetünk valamit a moziban, nyitottabbak vagyunk, de talán sokszor kritikusabbak is. És mivel ezek nem dokumentum-, hanem játékfilmek, a készítők gyakran belevisznek egy kis szabadságot, bizonyos részleteket felnagyítanak, kihagynak vagy fiktív elemeket adnak hozzá. A nagy drámákat és fordulatokat azonban legtöbbször nem nekik kell kitalálni, azokat az élet már megírta. Pont ezek miatt hálás és egyben roppant nehéz műfaj ez.

Ha tetszett a Back to Black, vagy még nem láttad, de szereted a zenei témájú életrajzi filmeket, akkor ezeket se hagyd ki:

Ha inkább a háborús film a te műfajod:

Az InStyle MEN írása.