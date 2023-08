Ashley Olsen a legnagyobb titokban adott életet első gyermekének - Sokak szerint furcsa nevet kapott a pici

Most azonban biztosan sokat fognak cikkezni róluk, legalábbis Ashley-ről, ugyanis egy külföldi lap értesülései szerint életet adott első gyermekének, aki kisfiú lett. Ez azonban még nem minden, mivel nem most, hanem pár hónapja történt a szülés, csak nem akarták nagy dobra verni, illetve szerették volna a lehető legnagyobb nyugalomban és szeretetben megélni az első pár hónapot a kicsivel, akinek már a nevét is tudni.

A sztárok szeretnek különleges, néha még vicces nevet is adni csemetéiknek, ám Ashley és férje, Louise Eisner inkább a hagyományos és egyszerű nevek hívei. Ezért gondolták, hogy az Otto tökéletes választás lesz. Bár sokak szerint kicsit furcsa a csengése, mégis egyszerű és jól ismert név, amit minden országban hasonlóan írnak és ejtenek ki.

forrás: Matt Winkelmeyer/Getty Images

A közeli források szerint az egykori gyerekszínész úszik a boldogságban, de ha ez nem lenne elég, testvére, Mary-Kate is imádja unokaöccsét, akit már most elhalmoz szeretetével. Ashley Olsen és férje egyébként tavaly december 28-án kötötték össze életüket egy meghitt, szerény szertartás keretein belül, ahova csak a legközelebbi családtagjaik és barátaik kaptak meghívást.

