Arctisztítás 1x1 a nyári időszakra - Az Ilcsi két új izgalmas terméket is ajánl ehhez

Először is, mit kell tudni a napi rutinról nyári időszakban?

Azt talán már mondanunk sem kell, hogy egy jó napi rutin kialakítása elengedhetetlen az egészséges, friss és fiatalos arcbőr megtartásához, eléréséhez. Ha jól választjuk meg a termékeket és azokat megfelelő sorrendben, formában és gyakorisággal használjuk, rövid időn belül látványos eredményeket érhetünk el, megelőzhetők a pattanások, bőrhibák kialakulása, és sokat tehetünk vele az üde bőrkép megőrzéséért. A nyári időszakban fontos, hogy olyan termékeket válasszunk, amik a lehető leggyorsabban és könnyebben felszívódnak, hogy ezzel is elkerüljük az extra rétegek egymásra rakódását, amik még inkább fokozzák az izzadást.

forrás: Ilcsi

Lássuk, mik a legfontosabb lépések:

Először mindenképpen kezdjünk egy alapos tisztítással , hiszen a frissen letisztított bőr sokkal inkább képes befogadni a további bőrápolási termékeket.





, hiszen a frissen letisztított bőr sokkal inkább képes befogadni a további bőrápolási termékeket. Ezután következhet heti egyszeri alkalommal egy bőrtípusnak megfelelő radír használata, ami abban segít, hogy az elhalt hámrétegeket minél hatékonyabban eltávolítsuk, így segítve a bőr megújulását, felfrissülését. Fontos, hogy hiába viszünk fel bármilyen hidratáló, tápláló hatóanyagot, ha előtte nem volt megfelelő a tisztítás, előkészítés, az ásványi anyagok és vitaminok nem tudnak felszívódni.





használata, ami abban segít, hogy az elhalt hámrétegeket minél hatékonyabban eltávolítsuk, így segítve a bőr megújulását, felfrissülését. Fontos, hogy hiába viszünk fel bármilyen hidratáló, tápláló hatóanyagot, ha előtte nem volt megfelelő a tisztítás, előkészítés, az ásványi anyagok és vitaminok nem tudnak felszívódni. Az alapos radírozás után, vagy, ha éppen a nem radírozós napon vagyunk, a tisztítás után következhet egy hidratáló, tápláló pakolás . Ebből is érdemes azt választani, ami az éppen aktuális bőrállapotunknak megfelelő. Az arcunk ugyanis éppen úgy működik, mint a testünk bármely egyéb része, aktuális környezeti hatásoktól, akár időszaktól függően más és más jellemzői erősödhetnek fel, amire érdemes a termékválasztásban is odafigyelni.





. Ebből is érdemes azt választani, ami az éppen aktuális bőrállapotunknak megfelelő. Az arcunk ugyanis éppen úgy működik, mint a testünk bármely egyéb része, aktuális környezeti hatásoktól, akár időszaktól függően más és más jellemzői erősödhetnek fel, amire érdemes a termékválasztásban is odafigyelni. A pakolás lemosása után jöhet a bőr állapotának megfelelő booster, esszencia, szérum használata. Nyáron ezekkel is érdemes arra figyelni, hogy minél könnyebb textúrájuk legyen, minél gyorsabban és könnyebben felszívódjanak,





használata. Nyáron ezekkel is érdemes arra figyelni, hogy minél könnyebb textúrájuk legyen, minél gyorsabban és könnyebben felszívódjanak, és persze igaz ez az utolsó lépés, a hidratáló arckrém kiválasztásánál is, amely esetében érdemes habkrémben gondolkodni.

Természetesen mindezekről a lépésekről és a javasolt termékekről, ha még nincs kialakult rutinod, érdemes megkérdezni bőrgyógyász vagy kozmetikus szakértő véleményét.

Ha pedig kipróbálnál néhány újdonságot kifejezetten arctisztítás témakörben, akkor az Ilcsi két új terméke neked való. Nézzük is őket sorban:

A Szaponária arctisztító gél minden bőrtípusra megfelelő, gyengéden távolítja el a szennyeződéseket anélkül, hogy a bőr természetes védőrétegét megbontaná. A készítmény hatóanyagai már a letisztítás fázisában puhává, bársonyossá teszik a kezelt felületet, ezzel előkészítve a bőrt az arcápolás következő lépéseihez.





forrás: Ilcsi Kattints a képre és tudj meg többet!

Mint minden Ilcsi termék, ez a gél is természetes alapanyagokból készül, amelyek közül a legfontosabb, a névadásban is nagy szerepet játszó orvosi szappanfű. Tudtad, hogy ezt az elmúlt évszázadokban nemcsak gyógynövényként, hanem mosószerként is használták a szappanok helyettesítésére? Ez azért is lehet, mert a növény érdekessége, hogy bármely részét vízben megdörzsöljük, habzani kezd.

forrás: Ilcsi

Az arctisztító gél egyébként emellett cickafarkfűt is tartalmaz, amely a nyugtató hatást erősíti, míg a hidegen sajtolt kukoricacsíraolaj kondicionálja a bőrt, az E-vitamin és C-vitamin pedig az erőteljes antioxidáns hatást garantálja. Ne feledd, ha ezt választod, érdemes a mindennapi rutin részévé tenni.

A másik termék, amiről érdemes néhány szót ejteni a Menta & Citromfű bőrradír, amelyet szintén bármely bőrtípus esetében lehet használni, hiszen a hatóanyagainak kombinációja még a legérzékenyebb bőrön is jól működik. A porított menta és citromfű kompozíciójával megalkotott peeling kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejteket, emelett pedig E-, F-, C-vitamin tartalmának köszönhetően táplálja, gyengéden frissíti, ápolja a legkülönbözőbb féle bőrtípusokat is. A peelingben található szezámmag olaj magas esszenciális zsírsav koncentrációjának köszönhetően elismerten jó bőrregeneráló, tápláló és szerkezetjavító hatással bír. Éppen ezért érdemes beépíteni a rutinba, ne feledd, heti egyszer.

Galéria / 3 kép Ilcsi - Menta & Citromfű bőrradír Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria