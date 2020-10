Micsoda hír! Apa lett a Trónok harca csillaga

Elképesztő tempóban zajlanak az események Hollywoodban, hiszen szinte nincs olyan hét, hogy ne derülne fény egy újabb terhességre, vagy ne születne egy újabb cuki sztárcsemete. Ehhez a pörgéshez a Trónok harca szereplői is jócskán hozzá tesznek, hiszen már megszületett Sophie Turner első kislánya, Willa, nemrég jött a bejelentés, hogy hamarosan Kit Harington és Rose Leslie is szülői örömök elé néznek, de őket még beelőzte, Hafþór Júlíus Björnsson és párja, a sorozatban Ser Gregor Clegane-t, avagy a Hegyet alakító színész ugyanis az Instagramon jelentette be a nagy hírt: apa lett!

Hafþór Júlíus Björnsson egy jó adag fotót is feltöltött a közösségi médiába, illetve kisfia születésének minden részletét is megosztotta a rajongókkal, ahogy azt is elárulta, hogy már alig várja, hogy fiát bemutassa lányának, Theresának, aki még előző kapcsolatából született.

Az izlandi származású sztárt egyébként két éve vette el kedvesét, Kelsey Henson, akivel igen mókásan mutatnak egymás mellett, hiszen a testépítő mellett eltörpül törékeny szerelme.

