Alig néhány napja annak, hogy kiderült, a legnagyobb titokban világra hozta gyermekét egy Los Angeles-i klinikán. Azon, hogy mindezt nem verték nagy dobra, persze egy percig sem csodálkozunk, hiszen a babavárás során sem voltak épp bőbeszédűek a témát illeően. Mindenesetre a hét elején futótűzként terjedt a hír, hogy megszületett kislányuk, akik a csodaszép Willa nevet kapta.

Megszületett Sophie Turner és Joe Jonas kislánya: édes nevet kapott a kicsi

Most pedig az is kiderült, hogy miért épp erre a névre eshetett a választásuk. Egy babanevekkel foglalkozó weboldal szerint ez a név az angol William női változata, amely a „wil” és a „helm” német szavakból jött létre, amelyek jelentése annyit takar „akarat és védelem”. Sansa Stark lányának nem is lehetne ennél menőbb neve! Nem mellesleg a twitter-felhasználók hívták fel a Trónok harca-rajongók figyelmét arra, hogy korábban három Willa nevű karakter is feltűnt a sorozatban... Talán ez is közrejátszhatott a döntésükben?

Azonban vannak sztárok, akik nem teljesen voltak elégedettek a nevükkel, amit a szüleiktől kaptak...

