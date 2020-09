Apa lesz a Trónok harca szépfiúja, Kit Harington!

és Rose Leslie a Trónok harca című sorozatnak köszönhetően ismerkedtek meg, majd szerettek egymásba nem sokkal később. A két színész azóta is igyekszik kapcsolatát védeni a nyilvánosságtól – csak nagyon ritkán beszélnek szerelmükről. Azt azonban tudjuk, hogy 2016-ban már hivatalosan is együtt voltak (közel 4 évnyi szóbeszéd után), majd 2018 nyarán házasodtak össze, mostanra pedig az sem titok, hogy a színésznő első gyermeküket hordja a szíve alatt.

A bejelentésnek igen különös módját választották, ugyanis Leslie az angol Make magazin címlapján pózol, majd a belső oldalak egyikén, az interjú mellett már egy gyönyörű fekete-fehér kép tanúskodik arról, hogy babát vár.

Ugye, milyen gyönyörű kismama?

Az interjúból továbbá az is kiderült, hogy a pár visszaköltözött New Yorkból Angliába, és jelenleg egy dél-angliai, Tudor-korabeli birtokon várják az első gyermekük érkezését. A környékről, a szomszédokról és az ott tapasztalható nyugalomról ódákat zeng Rose. Minden bizonnyal életük legszebb időszakát élik most át.

Sok boldogságot kívánunk!

