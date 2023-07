, aki június 4-én ünnepelte 48. születésnapját, az elmúlt években egyre többet mesélt arról, hogy bizony az ő életében is akadtak olyan időszakok, amikor nagyon rosszul viszonyult a testéhez és nem érezte jól magát a bőrében. Furcsa egy olyan nőről ezt olvasni, akiről a mai napig azt mondják, hogy a világ egyik legszebbje, igaz? Pedig az ő élete sem fenékig tejfel, Hollywood pedig tett róla, hogy még benne is kellemetlen érzések, komplexusok támadjanak az alakjával, nőiességével kapcsolatban. Az egyik ilyen eset az volt, amikor először látta meg magát Lara Croft-ként a poszetereken, azt is elmondta, miért.

kiakadt, amikor kiretusálták a mellbimbóit

mindössze 26 éves volt, amikor 2001-ben megkapta az akciósztár, Lara Croft szerepét a Tomb Raider-filmekben, ahhoz pedig, hogy megfelelhessen az elvárásoknak még neki is rengeteget kellett edzenie, diétáznia, ráadásul mentálisan felkészülnie sem volt egyszerű feladat.

„Minden egyes reggel hétkor keltettek, azonnal a kezembe nyomtak egy fehérjeturmixot. Egyik pillanatról a másikra egy dietetikus napi ötször etetett meg. De ezeknek mind alá kellett vetnem magam, mert csak így lehetett elég energiám” – mesélt a színésznő azokról az időkről egy interjúban.

Hozzátette, annak ellenére, milyen keményen dolgozott, a szerkesztők végül mégis rengeteget retusáltak utólag a testén a plakátokhoz, ami nagyon rosszul esett neki, támadásnak élte meg a nőiessége ellen.

„Az egyik legrosszabb, hogy képesek voltak eltűntetni a mellbimbóimat. Szóval, Lara, nézd csak, sehol a mellbimbó. Szerintem ez konkrétan furcsa és kínos. A mellbimbókkal a világon semmi baj nincsen” - fejtegette Angie.

azt sem félt bevallani, hogy míg világszerte azt tartották róla, ő az egyik legszexibb ma élő nő, ő nagyon nem így látta, zavarta, hogy egy csomó mindenben más a külseje, mint egy átlagosabb nőnek. Csak később jött rá, a szerinte „szokatlan” külső adottságait imádott édesanyjától örökölte, rá hasonlítani pedig nagyszerű dolog.

Ha neked is szükséged van egy kis önbizalomdoppingra, ez a 10 testpozitív mantra segíthet:

