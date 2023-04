Jó hírünk van! Megjelent a JOY nyári lapszáma, amelyben megtalálod a májusi JOY-napok kuponokat, melyekkel kedvezményesen frissítheted fel a ruhatáradat nyárra.

A JOY-napok ideje alatt több száz kupon közül válogathatsz, melyeket több ezer üzletben és online is beválthatsz. Biztosak vagyunk benne, hogy most is találsz olyan kuponokat, melyeknek köszönhetően kedvezményesen csaphatsz le egy-egy rég kiszemelt álomdarabra. Hisz tudod, #spórolnimenő!

EARLY BIRD AKCIÓ Szerezd be a JOY-napok kuponcsomagot EARLY BIRD kedvezménnyel 1990 Ft helyett csupán 1490 Ft-ért! Limitált ideig, április 23-ig élhetsz a lehetőséggel.

Irány a JOY Hungary app! Legyen tiéd a több száz kupon, akciós áron!

Angelina Jolie kedvenc alapdarabját is beszerezheted kedvezményes áron!

Angelina Jolie öltözködése az évek alatt egyre kifinomultabb és letisztultabb lett, mára pedig már elmondhatjuk, hogy minimalista stílusa a francia nők híresen jó ízlésével is vetekszik. A színésznő régóta csak minőségi, időtálló darabokat vásárol, olyanokat, melyek kiállják az idő próbáját és bármilyen alkalomra tökéletesek.

A maxiruhák, ballonkabátok és a balerinacipők is védjegyévé váltak, nézzük hogyan viseli nagy kedvencünket az örök klasszikus balerinacipőket!

Szoknyákhoz és ruhákhoz általában a szinte láthatatlan, testszínű balerinacipőt választja!

A klasszikus feketét bármikor be tudja vetni, ahogy te is!

Nyáron a szellősebb változatot preferálja!

Ha kedvet kaptál egy balerinacipőhöz, KATT a galériára és mutatjuk, hol szerezheted be kedvezményesen!

Galéria / 5 kép Vásárolj kedvezményesen a JOY-napok alatt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria