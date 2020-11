Valószínűleg amikor az Amerikai Horror Story legelső részei adásba kerültek, még sem a készítők, sem a színészek nem gondoltak arra, hogy 9 évvel később még mindig újabb évadok készülnek a sorozathoz. Bár a rajongók véleménye erősen megoszlik az évadok népszerűségét illetően (az első három évad még mindig a legnagyobb kedvenc), de ettől függetlenül mindig izgatottan várjuk, vajon a következő epizódok miről fognak szólni.

Érkezik az Amerikai Horror Story spin-off sorozata Életmód Nem érdekel Elolvasom

Az Amerikai Horror Story kezdetén Taissa Farmiga is a csapat tagja volt, sőt, az első évadban ő kapta meg a főszerepet, ami igazán sokat segített rajongói tábora bővítésében. A színésznő ekkoriban még csak 17 éves volt, azóta viszont ő is felnőtt, és elég sokat változott az élete. Sőt, most bejelentette, hogy teljes titokban hozzáment szerelméhez még a nyári időszakban!

Taissa Farmiga és férje valamikor 2014-ben kezdtek el randizgatni, úgyhogy ennyi év távlatából sejteni lehetett, hogy elég komoly a kapcsolatuk. 2019 májusában jegyezték el egymást, és bár a koronavírus miatt változtatniuk kellett eredeti terveiken, így is megtartották a lagzit, maszkok és távolságtartás kíséretében.

Két szuper hír is érkezett az Amerikai Horror Story folytatásáról Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ha nagy rajongója vagy a sorozatnak, ezt is érdemes elolvasnod!

Galéria / 10 kép 10 döbbenetes teória az Amerikai Horror Sztori évadokról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria