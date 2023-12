Amal Clooney bemutatja: Íme a tökéletes szett a karácsonyi időszakra

Amikor azt halljuk, hogy George Clooney valami új projekten dolgozik, akkor már szinte borítékolható is az, hogy hamarosan egy vörös szőnyeges esemény keretein belül láthatjuk majd őt, ahova nagy örömünkre gyönyörű felesége, Amal Clooney is elkíséri őt.

A sármos színész gyönyörű neje ugyanis szinte minden egyes alkalommal olyan estélyi darabban vonul végig imádott férje oldalán, amit lehetetlen lenne figyelmen kívül hagyni. George Clooney legújabb rendezését, a The Boys In The Boat című filmet december 17-én mutatták be az Egyesült Államokban, a sztár a seattle-i SIFF moziban tartott premierre pedig neje, Amal Clooney társaságában érkezett. A büszke feleség az eseményre egy meseszép piros flitteres ruhát választott, amit egy ezüst magas sarkú cipővel tett teljessé. Az összkép pedig magért beszél!

Amal megjelenése az ünnepi szezonban is tökéletesen megállja a helyét, ezért gondoltuk, hogy még nem késő tenni egy utolsó gyors kört a témában!

Kattints tovább és mutatunk pár piros flitteres darabot, ami könnyen lehet, hogy Amal Clooney-nak is elnyerné a tetszését!

Még több ünnepi ruhatippre vágysz? Ráadásul 10 ezer forintos kereten belül? Íme!

Az InStyle magazin írása.