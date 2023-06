Szinte hihetetlen, de éppen 30 éve annak, hogy bemutatásra került a mozikban a Jurassic Park. A film premierje 1993. június 9-én volt a National Building Museumban két gyermekalapítvány támogatásával egybekötve. Ami még megdöbbentőbb, hogy a filmtörténet egyik legikonikusabb filmzenéjén John Williams csak 1993 februárjának végén kezdett el dolgozni, és egy hónappal később már John Neufeld és Alexander Courage vezényelt hozzá. A hangeffektekért felelős csapat George Lucas vezetésével csak április végén fejezte be a munkát, így a Jurassic Park végül csak 1993. május 28-ára készült el, alig két héttel a bemutató előtt.

A Jurassic Park bemutatója idején a valaha készült legjövedelmezőbb filmmé vált, maga mögé utasítva az E. T., a földönkívülit. A sikert tovább 2 film követte, majd 2015-ben, a Jurassic World bemutatásával újjáéledt a franchise. A kör pedig a tavaly bemutatott Jurassic World: Világuralommal zárult be, melyben visszatértek az első film jól ismert szereplői közül, ahogy a hivatalos világpremieren is feltűnt néhány ismerős arc. Például Ariana Richards, aki Lex-et alakította az első részben, és bár a Jurassic Park után számos szerepet kapott 2013 óta egyetlen filmben vagy sorozatban sem játszott, a hírek szerint ma festészettel foglalkozik. Közben viszont nagyon megváltozott...

de ez nem csak rá igaz, nézd meg hogy néznek ki napjainkban a Jurassic Park szereplői!

Az InStyle magazin írása.