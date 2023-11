Dobj el mindent: Adele férjhez ment, és nem mindennapi módon jelentette be

A 35 éves -re lassan 3 éve talált rá a szerelem a sportügynök személyében, aki elképesztő hatással volt a külsejére és az élethez való hozzáállására is. Ezért sokak szerint nem is volt kérdés, hogy hivatalosan is összekössék az életüket, amire nemrég sor került végre. egy barátja, Alan Carr stand-up műsorára látogatott el, ahol a férfi megkérdezte a közönséget, hogy van-e bárki, aki nemrég ment férjhez, mire a sztár felkiáltott, hogy „én, igen!”

A nézők természetesen egyszerre lepődtek és döbbentek meg, hiszen ugyanolyan átlagemberként ült közöttük, mint bárki más, arcáról pedig sugárzott a boldogság. Ha minden igaz az énekesnő és Rich Paul között már a közös család gondolata is felmerült. Erre ugyan még nincsenek látható jelek, de szinte biztosra vesszük, hogy nem fognak sokat várni a babaprojekttel.

egyébként egyszer már volt férjnél. Simon Koneckivel 2018-ban döntöttek a válás mellett. Egy közös gyermekük született, Angelo, aki már lassan 12 éves.

Ha kíváncsi vagy fogyásának titkára!

