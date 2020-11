A tökéletes mézeskalács receptje nem titok többé

Már kapható a JOY téli lapszáma, ami más körül forogna, ha nem a karácsony körül? Bizony, szerkesztőségünkben több feketeöves karácsony-fanatikus is megbújik, így most is számos izgalmas témával készültünk a 2020-as ünnepi időszakra, még akkor is, ha tudjuk, az elmúlt hónapok máshogy alakultak, mint terveztük. Mi viszont már nagyon készülünk az év legszebb időszakára, melynek elmaradhatatlan kelléke a mézeskalács!

A magazinban már több tippet is adtunk arra, hogy honnan szerezheted be a legszebb és legtutibb mézeskalácsokat, ha te magad nem élvezed a konyhában való sürgés-forgást, ám azt is megígértük, hogy eláruljuk a tökéletes mézeskalács receptjét azoknak, akik otthon szeretnének nekivágni ennek a projektnek. Nos, a jó mézeskalács titka egy jó tészta, nekünk pedig van arra egy szuper receptünk, és aztán az, hogy hogyan dekorálod ki a sütiket, már csak a képzeletedre van bízva.

Íme a tuti mézeskalács receptünk!

Hozzávalók:

3 csésze liszt

Másfél teáskanál sütőpor

Háromnegyed teáskanál szódabikarbóna

Negyed teáskanál só

1 evőkanál őrölt gyömbér

2 teáskanál fahéj

Negyed teáskanál őrölt szegfűszeg

6 evőkanál sózatlan vaj

Háromnegyed csésze barnacukor

1 db nagy tojás

2 teáskanál vanília aroma

Fél csésze méz/melasz/juharszirup

1 teáskanál reszelt citromhéj

forrás: Unsplash/Pille-Riin Priske

ELKÉSZÍTÉS:

- Egy kis tálban keverd össze a lisztet, a sütőport, a szódabikarbónát, a sót, a gyömbért, a fahéjat és a szegfűszeget.

- Egy nagyobb tálba robotgéppel keverd össze a vajat, barnacukrot és tojást, amíg jól el nem keveredik, majd add hozzá a mézet, a vaníliát és citromhéjat.

- A kapott masszához fokozatosan adagold hozzá a száraz összetevőket, míg sima nem lesz.

- Oszd két felé a tésztát, tekerd mindkét felét fóliába, és hagyd szobahőmérsékleten állni legalább 2, legfeljebb 8 órán át. (A tésztát 4 napig lehet hűtőszekrényben tárolni, de ebben az esetben használat előtt meg kell várnod, míg szobahőmérsékletű nem lesz)

- Melegítsd elő a sütőt 190°C fokra, sütőpapírral kibélelve készítsd elő egy tepsit.

- Helyezd a tészta egyik adagját enyhén lisztezett felületre, majd szórj egy kis lisztet a tésztára és a sodrófára is.

- Nyújtsd ki a tésztát nagyjából fél cm vastagságúra, majd szúrd ki a tésztát a választott tésztakiszúróval.

- Helyezd a tepsire a sütiket nagyjából 1cm távolságra. Egyszerre csak 1 tepsinyi sütit süss kb. 7-10 percig. (7 perccel lágyabb sütiket kapsz)

- Mikor lejárt a sütési idő, vedd ki a tepsit a sütőből, de csak akkor tedd át rácsra a sütiket, amikor már elég szilárdak ahhoz, hogy mozgasd őket.

- Miután a sütik kihűltek, kedved szerint díszítheted őket.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 9 kép Így készítsd el a mézeskalácstortát! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Csapj le rá! Az ünnepi hangulatot teljesen kimaxoltuk a JOY legfrissebb lapszámában, szóval ha te is imádod a karácsonyt, akkor mindenképp szerezd be néhány szuper ötletért!