Megjelent a JOY legfrissebb lapszáma, nagy éves horoszkóppal, 2021-es határidőnaplóval, JOY-napok Xmas Special kuponokkal

Szeretettel ajánlom a JOY téli lapszámát, keresd az újságosoknál, vagy vásárold meg online a shopaholic.hu-n vagy a ShoppieGo applikáción keresztül.

A 2020-as év, mondjuk ki: megrágott és kiköpött mindannyiunkat. Nem várt nehézségek, új helyzetek követelték meg alkalmazkodásunkat, átalakulásunkat az élet minden területén. Ez az év el is vett, de adott is, például a legfontosabb felismerést, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, a család és a barátok, és hogy igazi ölelés helyett akár egy kedves üzenet is mennyire sokat tud adni. Ez a karácsony talán más lesz, mint az eddigiek, éppen ezért figyeljünk még jobban oda egymásra, és értékeljük a szeretteinkkel töltött pillanatokat. Ehhez Slow Xmas adventi kalendáriumunk (114. old.) is segítséget nyújt, hogy kicsit lelassuljunk, és igazán meghitt karácsonyi hangulatba kerüljünk. Sok-sok ünnepi témánk vár még a magazinban, például egyszerű és mutatós karácsonyi süteményrecepteket is mutatunk.

És hogy mit tartogat 2021? Nagy éves horoszkópunkból (141. old.) kiderül, mire számíthatsz a szerelem és a karrier terén, és hogy vajon ez lesz-e az az év, amikor eléred a céljaidat!

Ha pedig már a 2021-es évet tervezed, téli lapszámunk JOY naptárral kapható, kétféle mintából választhatsz!

Címlaplányunk a csodás Penélope Cruz, aki őszintén mesélt exkluzív interjúnkban múltról, jelenről és jövőbeli célokról, családról, szépségről.

JOY-lány rovatunkban Social Media Award #anyavagyok kategóriánk nyertesével készült interjúnkat olvashatod. Nagy-Kovács Ramóna, vagy ahogy a követői imserik, KoviRami Fit, senkinél nem tartja magát jobb anyának.

Reflektor rovatunkban pedig kedvenc nagyszájú rockerünk, Papp Szabi, a Sztárban Sztár zsűritagja válaszolt őszintén kérdéseinkre.

Ezt a téli szezont szánd bőröd megújítására és a hajad megfelelő ápolására, hogy üdén és ragyogóan vágj neki az új évnek, erről sok tippel gondoskodunk.

Ami pedig a téli stílustippeket illeti: hiába nem a nagy partik szezonja lesz az idei, attól még varázsolhatsz ünnepi hangulatot a ruháiddal, akár otthon is (76. old.)! Breaking Habits divatanyagunkban pedig fiatal tehetségek mutatkoznak be (92. old.).

Az idei utolsó JOY magazinnal szeretném az egész csapat nevében megköszönni minden kedves

olvasónknak, hogy minket olvastok és támogatjátok a munkánkat, jövőre találkozunk!