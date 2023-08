Teljesen természetes, hogy nyáron, a nagy meleg hatására fokozottabban izzadhatsz, ami a fejbőrödet is érinti, még ha nem is látszik. Viszont a hajon már annál inkább látható, hiszen ilyenkor hamarabb zsírosodik, főleg, ha aktívan sportolsz, vagy rendszeresen jársz strandra. Ezért lehet, hogy ezekben a hónapokban a megszokottnál gyakrabban mosod meg a hajadat, amivel semmi probléma nincs, mivel a hajmosás elsődleges célja a fejbőr megtisztítása. Ám mindennapos hajmosásra nem feltétlen van szükség, hívja fel a figyelmet a Northwestern University bőrgyógyászati tanszékének alelnöke, Dr. Murad Alam.

„Számos tényező befolyásolja, hogy kinek, milyen gyakran érdemes hajat mosni. Legfőképp a haj textúrája, az életmód, az igénybevettség és az életkor is kihat arra, hogy kinek, milyen gyorsan zsírosodik a fejbőre" - magyarázza a bőrgyógyász. „A sampon funkciója, hogy megtisztítsa a fejbőrt és a hajat, eltávolítsa a környezeti szennyeződéseket, például a port, és a polleneket, valamint a fejbőr elhalt hámsejtjeit, adott esetben a korpát, továbbá a felgyülemlett izzadságot és a hajápoló termékek maradékait. Emellett a sampon feloldja a faggyút, a hajhagymák által termelt természetes zsíros, viaszos anyagot, ami tulajdonképpen a hajunk természetes védőrétege" - hívja fel a figyelmet a szakember, aki hozzáteszi, hogy ez a faggyú egy nagyon értékes anyag, mivel megakadályozza, hogy a fejbőr túlságosan kiszáradjon, továbbá megvédi a fejbőrt a fertőzésektől is.

Dr. Alam ezért azt javasolja, hogy a mindennapos hajmosás csak azon esetekben indokolt, ha valakinek olyan gyorsan zsírosodik a fejbőre, hogy a felhalmozódott faggyú hatására a haj elnehezül, és kellemetlenül büdös lesz. A bőrgyógyász tájékoztatása szerint ez főleg azoknál az embereknél fordul elő, akiknek nagyon kevés, és vékony szálú haja van, mivel a kevesebb hajszál több olajat szív magába.

„Ha valaki minden nap használ hajformázó termékeket, zselét, hajspray-t, ami megül a fejbőrben, és akadályozza annak természetes szellőzését, irritációt okozhat, így számukra is tanácsos a minden napos hajmosás“

Javasolja az orvos, aki szerint nem minden hajszerkezet tűri jól azonban a napi hajmosást, ami leginkább a göndör vagy hullámos haj esetében kerülendő, mivel könnyebben száradhat ki, vagy válhat törékennyé a hajszerkezet a mindennapos mosástól.

"Ha a fejbőr egészségéről van szó, nem ajánlom a napi rendszeres hajmosást" - mondja az orvos, hozzátéve, hogy ez "irritációhoz, gyulladáshoz és egyéb fejbőrproblémákhoz vezethet“ - figyelmeztet a szakértő.

„A kémiai kezelések, például a hajfestékek károsíthatják a hajszálakat“ mondja Dr. Alam, aki azt javasolja, hogy hetente kétszer-háromszor érdemes hajat mosni, ha valakinek festett a frizurája, de azt is hozzáteszi, hogy bizonyos gyógyszerek, például a koleszterincsökkentők, antihisztaminok és vízhajtók szintén fokozhatják a bőr és a fejbőr kiszáradását, ezért azok számára, akik ilyeneket szednek mindenképp hidratáló hatású sampon használatát javasolja. „A fejbőr védelmében az is hasznos, ha a túl meleg helyett langyos vízzel mosunk hajat, mivel a forró vízzel történő habosítás túl sok olajat távolíthat el a fejbőrből" - tanácsolja Dr. Alam, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a fejbőrt soha nem lehet csillogóan megtisztítani. "Bár úgy tűnhet, hogy a fejbőr akkor lesz tiszta, ha nem csillog zsírosan, ám nem szabad elfeledkezni arról, hogy a fejbőr a test élő része, és nem egy tányér a mosogatógépben!“

Dr. Alam szerint egyébként az életkor is meghatározhatja a hajmosás menetrendjét. A faggyútermelés jellemzően lassú a korai gyermekkorban, a pubertáskorban túlpörög, felnőttkorban kiegyenlítődik, és 70 éves kor után fokozatosan lelassul. Tehát minél idősebb valaki, annál kevesebb kevesebb hajmosást igényel.

Ha rendszeresen edzel, és túlzottan izzadsz, akkor viszont javasolt akár minden nap hajat mosni Dr. Alam szerint ugyanis az izzadság hatására a fejbőrön is keletkezhetnek apróbb gyulladások, amikből pattanások is kialakulhatnak. „Az izzadságból származó só eltömítheti a pórusaidat és a hajhagymáidat. Ezt elkerülheti valaki, ha minden nap megmossa a haját edzés után, ezzel megvédheti a hajhagymákat a gyulladásoktól“ - magyarázza, a szakember, aki arról is beszél, hogy lehet, hogy minden nap meg kell mosni a hajat, de nem kell mindig sampont is használni. "A samponos hajmosás és a vizes öblítés kétnaponkénti váltakozása segíthet megőrizni a fejbőr természetes olajos védőrétegét. Ha sima vízzel átöblíted a hajadat, az is elég a másnapi hajmosós napra".

Dr. Alam olyan enyhe samponok használatát javasolja, amelynek címkéjén a "szulfátmentes" vagy "kíméletes" jelző szerepel, és érdemes kerülni a forró vizet, valamint a túlzott súrolást is, mivel mindkettő irritálhatja a fejbőrt. Ami a szárítást illeti, Dr. Alam azt ajánlja, hogy amikor csak lehet, szárítsd szabad levegőn a hajadat, mivel abban tényleg nincs semmi károsító hatás.

