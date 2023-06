Tényleg létezik a nyári „büdös haj átok”? 3 trükk, amivel leszámolhatsz vele

Egyrészről visszavonhatatlanul megérkezett az év legjobb és legszórakoztatóbb része, vagyis a NYÁR, aminek elképesztően örülünk, de úgy gondoljuk, hogy muszáj olyan dolgokról is beszélni, amik esetleg megkeserítik, vagy legalább is kellemetlenebbé teszik ezt az egyébként csodálatos időszakot.



Talán nem szoktunk beszélni róla, de lehet, hogy már veled is előfordult, hogy a hajad kellemetlen illatú volt, és nem azért, mert egy olyan nyitott helyen buliztál, ahol mindenki dohányzott... Ha pedig azt érzed, hogy a hajad rossz szagú, akkor először is tudnod kell, hogy az ok a fejbőrödnél keresendő, méghozzá az izzadásnál, ami nyáron valljuk be, sokkal gyakoribb, mint az év többi részében. Ilyenkor a faggyú, az elhalt hámsejtek és az izzadság keveredése táplálja a fejbőrön található természetes baktériumokat, ami miatt büdösnek érezheted a hajkoronádat.



De pontosan mi okozhatja a „büdös haj átkot”, akár hosszabb ideig is?

Nem megfelelő tisztítás

Nyáron a hajad fő mumusa egyértelműen az izzadás, ám, ha nem tisztítod jól a hajadat (nem viszed fel alaposan a teljes fejbőrödre például a sampont), akkor hiába a hajmosás, a szag nem fog eltűnni! Amikor felteszed a hajadra a sampont, jól el kell dolgoznod a terméket a fejbőrön, hogy a rossz szagot okozó feleslegesen felhalmozódott faggyút eltávolítsd. Kerülni kell azonban a túl sok mosást is, mivel az eltávolítja a fejbőr természetes olaját, ami törékeny hajhoz vezethet.

Forró vízben való fürdés

A forró fürdők szuperül ellazítják a testet, de a gőzölgő forró víz a hajadnak egyáltalán nem tesz jót, mivel kiszívja belőle a természetes olajokat, és több olaj termelésére serkenti a faggyúmirigyeket, ami végül rossz szagot okoz. Ha teheted, mindenképpen használj zuhanyzósapkát a hajad védelmére, amikor forró vizes fürdőt veszel, így a fürtjeid nem száradnak ki és nem lesznek büdösek.

Stressz

A stressz a legtöbb testfunkciót megzavarhatja, beleértve a hormonszintet is. Amikor stresszes vagy, a mirigyeid nagy mennyiségű olaj termelésére serkentődnek, ami irritálja a fejbőrt, a végeredmény pedig a kellemetlen szag lesz...

Uszoda

Amikor a hajad egy uszodában vízzel érintkezik, a medencevízben lévő klórt magába szívja, ami kellemetlen szagot, valamint száraz és gyenge hajat eredményez. Nagyon fontos tehát, hogy miután pancsoltál bármilyen medencében, azonnal mosd meg a hajadat samponnal és használj mélykondicionáló terméket is a maximális hidratálás érdekében.

Megoldás:

Illóolajok

Az illóolajok erős aromával és gyógyító tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek segíthetnek a fejbőr gyógyításában és a kellemetlen hajszag megszüntetésében. A legtutibb illóolajak, amelyek hatékonyak a baktériumok, gombák és a fejbőrbetegségek ellen, a levendulaolaj, a teafaolaj és a borsmentaolaj:



A levendulaolaj linaloolt és linalil-acetátot tartalmaz, amelyek antimikrobiális szerek, és keményen felveszik a harcot a baktériumokkal szemben, ráadásul segít fenntartani a fejbőr pH-egyensúlyát is. A teafaolajat erős antibakteriális és gombaellenes tulajdonságai miatt gyakran használják a fejbőr fertőzéseinek kezelésére. A borsmenta illóolaj mentont, L-mentolt, metil-acetátot és limonént tartalmaz, amelyek intenzív antibakteriális hatástúak. Az olaj emellett hűsítő hatást gyakorol a fejbőrre és frissítő illatot kölcsönöz a hajnak.

Hajpermet

Ha a hajad nem a legkedvesebb illatú, kísértésbe eshetsz, hogy gyors megoldásként parfümöt fújj rá, ez viszont sajnos nem jó ötlet! A parfümök a bőrödre készülnek (nem a hajadra), és egyes összetevők károsíthatják - például a legtöbb készítményben lévő alkohol szárító hatású lehet. Szerencsére viszont elég sok olyan, kifejezetten hajra szánt termék van, amelynek hihetetlenül finom illata van, ráadásul nem fogja károsítani a loboncodat!

Rendszeres hajmosás

Sokféle vélemény létezik arról, hogy milyen gyakran kell hajat mosni. Egyes táborok szerint minél ritkábban, hogy a fejbőröd olajai megmaradjanak, és bevonhassák a hajadat, míg mások szerint minél gyakrabban mosd meg, hogy elkerüld a felhalmozódást. Ha az a legfontosabb számodra, hogy a hajad minden nap extra jó illatú legyen, akkor a gyakrabban verzió a jobb. Tracy Evans bőrgyógyász is elmondta a szakvéleményét a dologról:

„A haj és a fejbőr mosása az olajok, a szennyeződések és a baktériumok eltávolítása érdekében segíthet megelőzni a szagok felhalmozódását. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a túl gyakori hajmosás lenne a megoldás. Hetente két-három hajmosás bőven elég, hogy a haj egészséges és jó illatú maradjon.”



Ha olvasnál még a témában, akkor azonnal katt a galériára!

