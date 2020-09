Egyre többet hullik a hajad? Ez lehet az oka!

Hormonális változások és a szülés

A terhesség alatt a legtöbb nőnek csodaszép, dús a hajkoronája, ám a szülés utáni pár hónapban a hormonális változásoknak köszönhetően akár az átlagos 100 szálhoz képest akár napi 500 szál hajunk is kihullhat. Erre jön még a szülés utáni sokkal kevesebb alvás, a stressz, így akár 6-10 hónapig is elhúzódhat az erőteljes hajhullás. De ne aggódj, ez is elmúlik egyszer!

Genetika

A hajhullás bizony örökölhető is, csak úgy, mint az elvékonyodó hajszálak. Vannak, akiknél ez már a 20-as évek végén, a 30-as évek elején előjön. Ha nálad is adott a dolog, akkor érdemes a többi tényezőre figyelni:a stresszre, az étkezésre, a táplálékkiegészítőkre, hogy mérsékeld a hajhullást!

Elhanyagolt fejbőr

A fejbőr egészségével is fontos törődni: a haj elvékonyodása inkább a fejbőr állapotán múlik, mert ha a szőrtüszők nem úgy működnek, ahogy kellene, a szőrszálak elvékonyodhatnak. Már egy kisebb gyulladás is befolyásolja a szőrtüszőket, így nagyon fontos, hogy alaposan samponozd be, majd mosd le a hajad, ne használj állandóan száraz sampont és pakolásokat. Ezek is jó dolgok, de csak néha!

Betegségek

Ha úgy érzed, rendben vagy, de akkor is hullik a hajad, érdemes megnézni, hogy nem egy betegség okozza -e a dolgot. A pajzsmirigybetegségek határozottan az első számú vezető okok, amelyek felelősek a hajhullásért, de a hormonális problémák, például a policisztás petefészek-szindróma, autoimmun betegség és a cukorbetegség is előidézheti a hajhullást.

A sok frizura sem segít

Vasalod, göndöríted, fonod, copfba vagy kontyba teszed, mindig összefogod - ha állandóan stylingolod a hajadat, az sem a legjobb a tincseknek, és ha egyébként nem erősek a hajszálaid, ezek simán okozhatnak hajhullást!

Tápanyaghiány

Ha nem eszel elég fehérjét, vagy nem fogyasztasz elegendő vitamint, akkor is elkezdhet hullani a hajad: a B12-vitamin, a biotin, a folát és a riboflavin hiánya is okozhatnak gondokat.

Stressz

A stresszes életmód, az állandó idegeskedés is sokaknál a haj rovására mennek. Nincs mit tenni, csökkenteni kell a stressz-szintet: sportolj, meditálj, keress olyan elfoglaltságokat, amik kikapcsolnak!

