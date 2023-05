Egy friss kutatás szerint az Egyesült Államok felnőtt lakossága egy napi étrendjének 17%-át a hozzáadott cukrok teszik ki, és ami még rosszabb statisztika, hogy a feldolgozott élelmiszerek közel 75%-a tartalmaz rejtett cukrokat. Mielőtt nyugodtan hátradőlnél, hogy te igyekszed kerülni a cukortartalmú ételeket, vess csak egy pillantást a hűtődben lévő joghurtokra, a spájzban a granolára, a konzervekre, vagy épp az aszalt gyümölcsökre. Sajnos sokkal több minden tartalmaz cukrot, mint azt elsőre hinnéd!

Nem véletlen tanácsolják a dietetikusok, hogy amikor fogyókúrába fogsz, az első dolog, aminek egy időre búcsút intesz, az a cukor legyen. Amellett ugyanis, hogy gyorsabban meg tudsz szabadulni a felesleges kilóktól a cukormentes ételeknek köszönhetően, számos további jótékony hatást is tapasztalhatsz.

Például a szíved, és a vérkeringésed is hálás lesz, ha kiiktatod az életedből a cukrot, de az általános energiaszinted is sokkal kiegyensúlyozottabbá válik, sőt a mentális egészségedet is segíti a cukormentes életmód.

Lapozd át a galériánkat, hogy megtudd mire számíthatsz, ha végleg búcsút intesz a cukornak!

