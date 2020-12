A Marvel kapitány 2-vel történelmet írnak Hollywoodban

A Marvel kapitány első részének nagy sikere után hamarosan elindulnak a már korábban beígért folytatás munkálatai. Miközben Brie Larson ismét felveszi a bombasztikus szupernős rucit, lesznek komoly változások is a második részben, melyekkel nagyon úgy néz ki, hogy a Marvel történelmet készül írni.

Szóval a folytatásban Brie marad, ám a tervek szerint kap maga mellé két segítőt, két színesbőrű női karakter személyében, illetve érkezik egy új rendező, ugyanis Anna Boden és Ryan Fleck után a Marvel kapitány második részét Nia DaCosta fogja rendezni, ezzel pedig ő lesz az első fekete nő, aki Marvel-filmet rendez.

Nia nagy vállalás volt a Marvel részéről, ugyanis a rendező eddig csak mindössze két filmet rendezett, a 2018-as Little Woods-ot, aminek egyébként a forgatókönyvét is ő írta, valamint a jövőre mozikba kerülő Candyman-t. Nia ráadásul szemtelenül fiatal, mindössze 31 éves, ám meglehetősen szerény előélete ellenére megnyerte magának a Marvel bizalmát, ebből is látszik, hogy a filmfranchise 2020-tól már nem arra a biztonsági játékra megy, mint amint a 2010-es években láthattunk, a stabil alapok után egy új, izgalmasabb úton indulnak tovább. Mi már alig várjuk!

